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NBA: Michael Porter Jr. still thinks he is the best player in the draft
Published: May 18, 2018 - 10:04 PM
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By Tim Reynolds
Associated Press
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