NBA: Pacers beat Suns 116-101; 76ers defeat Bulls 115-101

Published: January 24, 2018 - 11:11 PM
Associated Press
You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5QYWNlcnMgMTE2LCBTdW5zIDEwMTwvcD4KPHA+VGhhZGRldXMgWW91bmcgc2NvcmVkIDIyIHBvaW50cywgVmljdG9yIE9sYWRpcG8gaGFkIDIxIHBvaW50cyBhbmQgbmluZSBhc3Npc3RzIGFuZCBob3N0IEluZGlhbmEgYmVhdCBQaG9lbml4IG9uIFdlZG5lc2RheSBuaWdodC48L3A+CjxwPlRoZSBQYWNlcnMgaGF2ZSB3b24gZml2ZSBvZiBzaXgsIGJsb3dpbmcgb3V0IHRoZSBTdW5zIGZvciB0aGUgc2Vjb25kIHRpbWUgaW4gMTAgZGF5cy48L3A+CjxwPkpvc2ggSmFja3NvbiBoYWQgMjAgcG9pbnRzLCB3aGlsZSBHcmVnIE1vbnJvZSBoYWQgMTYgcG9pbnRzIGFuZCBhIHNlYXNvbi1oaWdoIDE3IHJlYm91bmRzIHRvIGxlYWQgUGhvZW5peCwgd2hpY2ggbmV2ZXIgbGVkIGFuZCBkaWRuJiM4MjE3O3QgZ2V0IGNsb3NlciB0aGFuIDEwIG92ZXIgdGhlIGZpbmFsIHRocmVlIHF1YXJ0ZXJzLiBUaGUgU3VucyBoYXZlIGxvc3QgdHdvIHN0cmFpZ2h0IGFuZCBmaXZlIG9mIHNpeC48L3A+CjxwPkRldmluIEJvb2tlciBhbmQgVHJveSBEYW5pZWxzIGVhY2ggc2NvcmVkIDE5IHBvaW50cy48L3A+CjxwPkphenogOTgsIFBpc3RvbnMgOTUgKE9UKTwvcD4KPHA+Sm9lIEluZ2xlcyBtYWRlIGEgdHlpbmcgbGF5JiMxNzM7dXAgaW4gdGhlIGZpbmFsIHNlY29uZHMgb2YgcmVndWxhdGlvbiwgdGhlbiBhZGRlZCB0d28gc3RyYWlnaHQgMy1wb2ludGVycyBpbiBvdmVydGltZSB0byBsaWZ0IFV0YWggb3ZlciBob3N0IERldHJvaXQuPC9wPgo8cD5UaGUgUGlzdG9ucyBsb3N0IHRoZWlyIHNpeHRoIHN0cmFpZ2h0IGJ5IGJsb3dpbmcgYSBuaW5lLXBvaW50IGxlYWQgbGF0ZSBpbiB0aGUgZm91cnRoIHF1YXJ0ZXIuIERldHJvaXQgaGFkIGEgY2hhbmNlIHRvIHRpZSBhdCB0aGUgZW5kIG9mIG92ZXJ0aW1lLCBidXQgVG9iaWFzIEhhcnJpcyBtaXNzZWQgZnJvbSB0aGUgbGVmdCBjb3JuZXIsIGFuZCB0aGUgcmVib3VuZCB3ZW50IG91dCBvZiBib3VuZHMgb2ZmIHRoZSBQaXN0b25zLjwvcD4KPHA+QW5kcmUgRHJ1bW1vbmQgaGFkIDMwIHBvaW50cyBhbmQgMjQgcmVib3VuZHMgZm9yIERldHJvaXQuPC9wPgo8cD5SdWR5IEdvYmVydCBhbmQgRG9ub3ZhbiBNaXRjaGVsbCBlYWNoIGhhZCAxNSBwb2ludHMgZm9yIFV0YWguPC9wPgo8cD43NmVycyAxMTUsIEJ1bGxzIDEwMTwvcD4KPHA+QmVuIFNpbW1vbnMgaGFkIDE5IHBvaW50cywgMTcgcmVib3VuZHMgYW5kIDE0IGFzc2lzdHMgZm9yIGhpcyBmaWZ0aCB0cmlwbGUtZG91YmxlIG9mIHRoZSBzZWFzb24gdG8gbGVhZCBob3N0IFBoaWxhZGVscGhpYSBvdmVyIENoaWNhZ28uPC9wPgo8cD5EYXJpbyBTYXJpYyBhZGRlZCAyMSBwb2ludHMgYW5kIDEwIHJlYm91bmRzIGFuZCBKb2VsIEVtYmlpZCBoYWQgMjIgcG9pbnRzIGZvciB0aGUgNzZlcnMsIHdobyBoYXZlIHdvbiBzZXZlbiBvZiAxMC48L3A+CjxwPkJvYmJ5IFBvcnRpcyBzY29yZWQgMjIgcG9pbnRzIGFuZCBaYWNoIExhVmluZSBoYWQgMjEgZm9yIHRoZSBCdWxscy48L3A+CjxwPlJhcHRvcnMgMTA4LCBIYXdrcyA5MzwvcD4KPHA+Sm9uYXMgVmFsYW5jaXVuYXMgaGFkIDE2IHBvaW50cyBhbmQgMTMgcmVib3VuZHMsIGFuZCBUb3JvbnRvIHVzZWQgc3Ryb25nIDMtcG9pbnQgc2hvb3RpbmcgdG8gYmVhdCBob3N0IEF0bGFudGEuPC9wPgo8cD5UaGUgUmFwdG9ycyBtYWRlIDE0IDMtcG9pbnRlcnMsIGluY2x1ZGluZyBlaWdodCBpbiB0aGUgZmlyc3QgaGFsZi4gVGhleSBpbXByb3ZlZCB0byAyNS02IHdoZW4gbWFraW5nIGF0IGxlYXN0IDEwIDNzIHRoaXMgc2Vhc29uLjwvcD4KPHA+RnJlZCBWYW5WbGVldCBhZGRlZCAxOSBwb2ludHMgb2ZmIHRoZSBiZW5jaCBhbmQgQWxsLVN0YXIgc3RhcnRlciBEZU1hciBEZVJvemFuIGhhZCAxNC48L3A+CjxwPkRlbm5pcyBTY2hyb2RlciBsZWQgQXRsYW50YSB3aXRoIDIwIHBvaW50cy48L3A+CjxwPlJvY2tldHMgMTA0LCBNYXZlcmlja3MgOTc8L3A+CjxwPkphbWVzIEhhcmRlbiBzY29yZWQgMjUgcG9pbnRzIGFuZCBIb3VzdG9uIGJlYXQgaG9zdCBEYWxsYXMuPC9wPgo8cD5UcmV2b3IgQXJpemEgaGFkIDIzIHBvaW50cyBhcyB0aGUgUm9ja2V0cyBiZWF0IHRoZWlyIFRleGFzIHJpdmFscyBmb3IgdGhlIHNpeHRoIHN0cmFpZ2h0IHRpbWUuPC9wPgo8cD5FcmljIEdvcmRvbiBzY29yZWQgMTcgcG9pbnRzIG9uIDQtb2YtNyBzaG9vdGluZyBmcm9tIDMtcG9pbnQgcmFuZ2UuPC9wPgo8cD5XZXNsZXkgTWF0dGhld3MgbWF0Y2hlZCBoaXMgc2Vhc29uIGhpZ2ggd2l0aCAyOSBwb2ludHMgZm9yIHRoZSBNYXZlcmlja3MsPC9wPgo8cD5TcHVycyAxMDgsIEdyaXp6bGllcyA4NTwvcD4KPHA+UGF1IEdhc29sIGVuZGVkIGFuIGFzc2lzdCBzaG9ydCBvZiBhIHRyaXBsZS1kb3VibGUsIFBhdHR5IE1pbGxzIHNjb3JlZCAxNSBwb2ludHMgYW5kIFNhbiBBbnRvbmlvIGJlYXQgaG9zdCBNZW1waGlzLjwvcD4KPHA+R2Fzb2wgaGFkIDE0IHBvaW50cywgMTUgcmVib3VuZHMgYW5kIG5pbmUgYXNzaXN0cywgYW5kIEJyeW4gRm9yYmVzIGFuZCBEYW5ueSBHcmVlbiBhbHNvIGZpbmlzaGVkIHdpdGggMTQgcG9pbnRzIGVhY2guIERhdmlzIEJlcnRhbnMgYW5kIERlam91bnRlIE11cnJheSBlYWNoIGhhZCAxMSBwb2ludHMuPC9wPgo8cD5NYXJjIEdhc29sIGxlZCB0aGUgR3JpenpsaWVzIHdpdGggMTggcG9pbnRzIGFuZCBzZXZlbiByZWJvdW5kcy48L3A+CjxwPlBlbGljYW5zIDEwMSwgSG9ybmV0cyA5NjwvcD4KPHA+SnJ1ZSBIb2xpZGF5IGFuZCBBbnRob255IERhdmlzIGVhY2ggc2NvcmVkIDE5IHBvaW50cywgRGVNYXJjdXMgQ291c2lucyBoYWQgMTYgcG9pbnRzIGFuZCAxMyByZWJvdW5kcyBhbmQgTmV3IE9ybGVhbnMgYmVhdCBob3N0IENoYXJsb3R0ZSBmb3IgaXRzIHNpeHRoIHdpbiBpbiB0aGUgbGFzdCBzZXZlbiBnYW1lcy48L3A+CjxwPkR3aWdodCBIb3dhcmQgaGFkIDIyIHBvaW50cyBhbmQgMTYgcmVib3VuZHMgaW4gaGlzIDEsMDAwdGggY2FyZWVyIGdhbWUgdG8gbGVhZCB0aGUgSG9ybmV0cy48L3A+Cg==
PGRpdiBjbGFzcz0icmVsYXRlZC1zdG9yaWVzLWxpbmtzLXdyYXBwZXIiPjxkaXYgY2xhc3M9InJlbGF0ZWQtc3Rvcmllcy1oZWFkIj48aDI+UmVsYXRlZCBDb250ZW50PC9oMj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJyZWxhdGVkLXN0b3J5LWxpbmtzIj48cD48YSBocmVmPSJodHRwczovL3d3dy5vaGlvLmNvbS9ha3Jvbi9zcG9ydHMvY2F2cy9tYXJsYS1yaWRlbm91ci1jYXZhbGllcnMtY2xlYXItdGhlLWFpci1tZWV0aW5nLW1heS1oYXZlLW9wZW5lZC1tb3JlLXdvdW5kcy10aGFuLWl0LXJlcGFpcmVkIj5NYXJsYSBSaWRlbm91cjogQ2F2YWxpZXJz4oCZIGNsZWFyLXRoZS1haXIgbWVldGluZyBtYXkgaGF2ZSBvcGVuZWQgbW9yZSB3b3VuZHMgdGhhbiBpdCByZXBhaXJlZDwvYT48L3A+PC9kaXY+PC9kaXY+
View Comments
Ohio.com is happy to provide a forum for comments on stories. We encourage a lively exchange of ideas and thoughts regarding topics in the news. We discourage comments that are personal attacks, abusive, or hateful. Such comments may be flagged for removal.
Comment(s)