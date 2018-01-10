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NBA: Pistons crush Nets 114-80; Bulls beat Knicks 122-119 in double overtime
Published: January 10, 2018 - 11:06 PM | Updated: January 10, 2018 - 11:24 PM
Associated Press
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