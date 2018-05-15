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NBA playoffs/Warriors 119, Rockets 106: Kevin Durant, Klay Thompson lead Warriors to win in Game 1 of Western Conference finals
Published: May 15, 2018 - 3:13 PM
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By Kristie Rieken
Associated Press
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