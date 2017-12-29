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NBA: Porter scores 26, Wizards hand Rockets 5th straight loss
Published: December 29, 2017 - 11:16 PM | Updated: December 29, 2017 - 11:44 PM
Associated Press
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