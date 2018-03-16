NBA: Raptors win 11th in row

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Los Angeles Clippers guard Austin Rivers (25) shoots between Oklahoma City Thunder center Steven Adams (left) and forward Corey Brewer (3) in the first half Friday in Oklahoma City. (AP Photo/Sue Ogrocki)
Associated Press
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