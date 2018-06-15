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NBA report: Kawhi Leonard wants a trade from Spurs
Published: June 15, 2018 - 3:43 PM | Updated: June 15, 2018 - 3:47 PM
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Associated Press

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