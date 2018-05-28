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NBA: Rockets’ Chris Paul out of Game 7 with strained right hamstring
Published: May 28, 2018 - 9:32 PM

From ABJ/Ohio.com wire reports
Houston’s Chris Paul was ruled out for Game 7 of the Western Conference finals against Golden State because of a strained right hamstring.
Coach Mike D’Antoni said: “Everybody came to the same conclusion. There’s no way.” The nine-time All-Star got hurt late in the fourth quarter of Game 5 and missed the Rockets’ 115-86 loss on Saturday.
The Rockets were trying to advance to the NBA Finals for the first time since 1995 against a Golden State team that hoped to reach the finals for the fourth straight season.
D’Antoni said they made the decision because: “He couldn’t explode. He couldn’t push off of it.”

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