NBA: Rockets extend winning streak to 17, beat Bucks 110-99

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Indiana Pacers' Victor Oladipo is fouled by Utah Jazz's Rudy Gobert during the first half Wednesday in Indianapolis. (AP Photo/Darron Cummings)
Associated Press
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