NBA: Short-handed Pistons shut down Spurs in 93-79 win

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San Antonio Spurs forward LaMarcus Aldridge (12) pulls down a rebound next to Detroit Pistons forward Anthony Tolliver (43) during the first half of a game, Saturday, in Detroit. (AP Photo/Carlos Osorio)
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Associated Press
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