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NBA: Spurs beat Knicks, Popovich alone in 5th for coaching wins
Published: January 2, 2018 - 11:27 PM
Associated Press
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