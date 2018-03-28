NBA: Surgery ends season for former Cavs guard Isaiah Thomas

Associated Press
You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5Mb3MgQW5nZWxlcyBMYWtlcnMgZ3VhcmQgSXNhaWFoIFRob21hcyB3aWxsIGhhdmUgYXJ0aHJvc2NvcGljIHN1cmdlcnkgb24gaGlzIHJpZ2h0IGhpcCwgZW5kaW5nIGhpcyBzZWFzb24uPC9wPgo8cD5UaGUgTGFrZXJzIGFubm91bmNlZCB0aGUgZGVjaXNpb24gV2VkbmVzZGF5IGJlZm9yZSB0aGVpciBnYW1lIGFnYWluc3QgRGFsbGFzLiBMb3MgQW5nZWxlcyAoMzItNDEpIGFscmVhZHkgaXMgZWxpbWluYXRlZCBmcm9tIHBsYXlvZmYgY29udGVudGlvbiBmb3IgdGhlIGZyYW5jaGlzZS1yZWNvcmQgZmlmdGggY29uc2VjdXRpdmUgc2Vhc29uLjwvcD4KPHA+VGhvbWFzIGF2ZXJhZ2VkIDE1LjYgcG9pbnRzIGFuZCA1LjAgYXNzaXN0cyBpbiAxNyBnYW1lcyB3aXRoIHRoZSBMYWtlcnMsIHdobyBhY3F1aXJlZCBoaW0gZnJvbSB0aGUgQ2F2YWxpZXJzIGluIEZlYnJ1YXJ5LiBIaXMgaGlwIHByb2JsZW1zIGFsc28gbGltaXRlZCBoaW0gdG8gMTUgYXBwZWFyYW5jZXMgd2l0aCB0aGUgQ2F2YWxpZXJzLjwvcD4KPHA+VGhvbWFzIHdpbGwgaGF2ZSBzdXJnZXJ5IFRodXJzZGF5LiBUaGUgcHJvY2VkdXJlIHR5cGljYWxseSByZXF1aXJlcyBtb250aHMgb2YgcmVoYWJpbGl0YXRpb24uPC9wPgo8cD5ST1VORFVQIDc2ZXJzIDExOCwgS25pY2tzIDEwMTwvcD4KPHA+RGFyaW8gU2FyaWMgaGFkIDI2IHBvaW50cyBhbmQgMTQgcmVib3VuZHMgYW5kIGhvc3QgUGhpbGFkZWxwaGlhIHdvbiBpdHMgZWlnaHRoIHN0cmFpZ2h0IGdhbWUgZGVzcGl0ZSBsb3NpbmcgQWxsLVN0YXIgSm9lbCBFbWJpaWQgdG8gYSBmYWNpYWwgaW5qdXJ5IGluIHRoZSBzZWNvbmQgcXVhcnRlciwgYmVhdGluZyBOZXcgWW9yayBvbiBXZWRuZXNkYXkgbmlnaHQuPC9wPgo8cD5KLkouIFJlZGljayBzY29yZWQgMjEgcG9pbnRzIGFuZCBCZW4gU2ltbW9ucyBhZGRlZCAxMyBwb2ludHMsIDEwIGFzc2lzdHMgYW5kIGVpZ2h0IHJlYm91bmRzIGZvciBQaGlsYWRlbHBoaWEgKDQ0LTMwKSwgd2hpY2ggc3RheWVkIGEgaGFsZi1nYW1lIGJlaGluZCB0aGUgQ2F2YWxpZXJzIGZvciB0aGlyZCBpbiB0aGUgRWFzdGVybiBDb25mZXJlbmNlLjwvcD4KPHA+RW1iaWlkIGxlZnQgYWZ0ZXIgYSBjb2xsaXNpb24gd2l0aCB0ZWFtbWF0ZSBNYXJrZWxsZSBGdWx0ei4gSGUgd2FzIHJ1bGVkIG91dCB3aXRoIGEgZmFjaWFsIGNvbnR1c2lvbi48L3A+CjxwPk5ldHMgMTExLCBNYWdpYyAxMDQ8L3A+CjxwPkQmIzgyMTc7QW5nZWxvIFJ1c3NlbGwgYW5kIENhcmlzIExlVmVydCBlYWNoIHNjb3JlZCAxNiBwb2ludHMgdG8gbGVhZCBCcm9va2x5biBvdmVyIGhvc3QgT3JsYW5kby48L3A+CjxwPkphcnJldHQgQWxsZW4gYWRkZWQgMTUgcG9pbnRzIGFuZCBEZU1hcnJlIENhcnJvbGwgaGFkIDE0IHBvaW50cyBhbmQgMTIgcmVib3VuZHMgZm9yIHRoZSBOZXRzLCB3aG8gc3RvcHBlZCBhIHRocmVlLWdhbWUgbG9zaW5nIHN0cmVhay4gUm9uZGFlIEhvbGxpcy1KZWZmZXJzb24gYW5kIEpvZSBIYXJyaXMgYWxzbyBzY29yZWQgMTQgYW5kIEFsbGVuIENyYWJiZSBoYWQgMTMuPC9wPgo8cD5OaWtvbGEgVnVjZXZpYyBsZWQgT3JsYW5kbyB3aXRoIDI0IHBvaW50cyBhbmQgMTUgcmVib3VuZHMsIGFuZCBNYXJpbyBIZXpvbmphIGFkZGVkIDIzIHBvaW50cyBmb3IgdGhlIE1hZ2ljLCB3aG8gaGF2ZSBsb3N0IG5pbmUgb2YgdGhlaXIgbGFzdCAxMS48L3A+CjxwPlRpbWJlcndvbHZlcyAxMjYsIEhhd2tzIDExNDwvcD4KPHA+S2FybC1BbnRob255IFRvd25zIHNjb3JlZCBhIGZyYW5jaGlzZS1yZWNvcmQgNTYgcG9pbnRzIGFuZCBhZGRlZCAxNSByZWJvdW5kcyBmb3IgaGlzIGxlYWd1ZS1sZWFkaW5nIDYzcmQgZG91YmxlLWRvdWJsZSBhcyBob3N0IE1pbm5lc290YSBiZWF0IEF0bGFudGEuPC9wPgo8cD5BbmRyZXcgV2lnZ2lucyBhZGRlZCAxNyBwb2ludHMgYW5kIEplZmYgVGVhZ3VlIGhhZCAxMSBwb2ludHMgYW5kIGVpZ2h0IGFzc2lzdHMgZm9yIHRoZSBUaW1iZXJ3b2x2ZXMsIHdobyBhdm9pZGVkIGEgdGhpcmQgc3RyYWlnaHQgbG9zcyBieSBzaG9vdGluZyA1My4zIHBlcmNlbnQsIGluY2x1ZGluZyAxMyBvZiAzMCBmcm9tIGJlaGluZCB0aGUgYXJjLjwvcD4KPHA+R3JpenpsaWVzIDEwOCwgVHJhaWwgQmxhemVycyAxMDM8L3A+CjxwPk1hclNob24gQnJvb2tzIHNjb3JlZCAxNCBvZiBoaXMgMjEgcG9pbnRzIGluIHRoZSBmb3VydGggcXVhcnRlciBpbiBoaXMgZmlyc3QgZ2FtZSB3aXRoIGhvc3QgTWVtcGhpcywgaGVscGluZyB0aGUgbG93bHkgR3JpenpsaWVzIGJlYXQgUG9ydGxhbmQuIEJyb29rcyBzaWduZWQgYSAxMC1kYXkgY29udHJhY3Qgd2l0aCBNZW1waGlzIG9uIFR1ZXNkYXkuPC9wPgo8cD5EaWxsb24gQnJvb2tzIGhhZCAxOCBwb2ludHMgZm9yIHRoZSBHcml6emxpZXMuPC9wPgo8cD5DSiBNY0NvbGx1bSBsZWQgUG9ydGxhbmQgd2l0aCA0MiBwb2ludHMuPC9wPgo=
PGRpdiBjbGFzcz0icmVsYXRlZC1zdG9yaWVzLWxpbmtzLXdyYXBwZXIiPjxkaXYgY2xhc3M9InJlbGF0ZWQtc3Rvcmllcy1oZWFkIj48aDI+UmVsYXRlZCBDb250ZW50PC9oMj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJyZWxhdGVkLXN0b3J5LWxpbmtzIj48cD48YSBocmVmPSJodHRwczovL3d3dy5vaGlvLmNvbS9ha3Jvbi9zcG9ydHMvY2F2cy9jYXZhbGllcnMtMTE4LWhvcm5ldHMtMTA1LWxlYnJvbi1qYW1lcy10aWVzLW1pY2hhZWwtam9yZGFucy1kb3VibGUtZmlndXJlcy1zdHJlYWsiPkNhdmFsaWVycyAxMTgsIEhvcm5ldHMgMTA1OiBMZUJyb24gSmFtZXMgdGllcyBNaWNoYWVsIEpvcmRhbuKAmXMgZG91YmxlLWZpZ3VyZXMgc3RyZWFrPC9hPjwvcD48L2Rpdj48L2Rpdj4=