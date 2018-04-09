Close
Subscribe
Log In
Akron Beacon Journal / Ohio.com Logo
NBA: Thunder clinch as Oklahoma City runs past Miami 115-93
Published: April 9, 2018 - 11:10 PM | Updated: April 9, 2018 - 11:19 PM
Associated Press
View Comments
MOST READ
24 HOURS  /  7 DAYS
More
MARKETPLACE JOBS / AUTOS / HOMES / CLASSIFIEDS

MORE SECTION STORIES

Indians 2, Tigers 0: Corey Kluber dominates Tigers April 9th, 2018 9:00 PM
Indians report: Indians trying to warm up ice-cold bats in the frigid Cleveland weather: ‘When it’s cold, every single at-bat is like an event’ April 9th, 2018 8:00 PM
Masters: Patrick Reed shows he’s just as tough on his own April 9th, 2018 3:35 PM
Ohio State cornerback Denzel Ward among prospects at local pro day of Browns April 9th, 2018 2:00 PM

THE LATEST

Homeless camp finally seeks proper zoning through City Hall April 9th, 2018 10:10 PM
Indians 2, Tigers 0: Corey Kluber dominates Tigers April 9th, 2018 9:00 PM
Indians report: Indians trying to warm up ice-cold bats in the frigid Cleveland weather: ‘When it’s cold, every single at-bat is like an event’ April 9th, 2018 8:00 PM
Summit County jurors start deliberations in dirt-bike murder trial; jurors must decide if William Knight acted in self-defense April 9th, 2018 6:29 PM

Local journalism. More essential than ever.

Subscribe to the Akron Beacon Journal