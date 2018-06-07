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2018 NBA mock draft roundup: Cavs picks all over the place at No. 8
Published: June 7, 2018 - 1:38 PM | Updated: June 7, 2018 - 1:57 PM
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Dan Kadar

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