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Fergie’s NBA All-Star Game national anthem confuses, amuses
Published: February 19, 2018 - 7:39 AM
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Greg Beacham
Associated Press
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