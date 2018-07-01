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NBA notebook: Kevin Durant, Paul George, Chris Paul all staying put
Published: July 1, 2018 - 9:09 AM

By Tim Reynolds

Associated Press

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