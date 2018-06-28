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Paul George decides to become free agent
Published: June 28, 2018 - 10:45 AM
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By Tim Reynolds

Associated Press

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