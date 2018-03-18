Home / Sports / College Basketball / NCAA Tournament: 11th-seeded Syracuse upsets 3rd-seeded Michigan State 55-53
Published: March 18, 2018 - 7:00 PM
By Larry Lage
Associated Press
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