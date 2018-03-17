Home / Sports / College Basketball / NCAA Tournament: Duke, Villanova, Loyola, Kentucky advance to Sweet 16; MAC champion Buffalo falls
Published: March 17, 2018 - 11:07 PM | Updated: March 17, 2018 - 11:50 PM
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Associated Press
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