Home / Sports / College Basketball / NCAA Tournament: Kentucky, Duke again riding freshman toward championship goal
Published: March 21, 2018 - 3:36 PM
By Joedy McCreary
Associated Press
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