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NCAA Tournament: Michigan coach John Beilein known for doing things the right way
Published: March 27, 2018 - 2:11 PM
By Noah Trister
Associated Press
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