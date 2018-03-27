Home / Sports / College Basketball / NCAA Tournament: Michigan coach John Beilein known for doing things the right way
Published: March 27, 2018 - 2:11 PM
By Noah Trister
Associated Press
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