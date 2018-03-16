Home / Sports / College Basketball / NCAA Tournament: No. 1 Xavier, No. 2 Cincinnati advance
Published: March 16, 2018 - 11:02 PM
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Associated Press
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