NCAA Tournament: Radford downs LIU Brooklyn for its first NCAA tourney win; Bonnies stun UCLA 65-58

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Radford's Carlik Jones (1) passes against LIU Brooklyn's Jamall Robinson (right) during the second half of a First Four game of the NCAA basketball tournament, Tuesday in Dayton. Radford won 71-61. (AP Photo/John Minchillo)
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Radford's Carlik Jones (1) shoots against LIU Brooklyn's Zach Coleman during the second half of a First Four game of the NCAA tournament, Tuesday in Dayton. Radford won 71-61. (AP Photo/John Minchillo)
Associated Press
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