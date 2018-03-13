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NCAA Tournament: Talented players who stay in school, defensive system power Virginia’s top-ranked program
Published: March 13, 2018 - 5:15 PM
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By Hank Kurz Jr.
Associated Press
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