NCAA Tournament: Texas Southern routs NC Central for first tournament win

-
SHOW CAPTION
HIDE CAPTION
Texas Southern's Demontrae Jefferson shoots in front of North Carolina Central's Larry McKnight Jr. (right) during the first half of a First Four game of the NCAA tournament Wednesday in Dayton. (AP Photo/John Minchillo)
Associated Press
You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5XRVNUIFJFR0lPTjogTm8uIDE2IFRleGFzIFNvdXRoZXJuIDY0IE5vLiAxNiBOLkMuIENlbnRyYWwgNDY8L3A+CjxwPlRleGFzIFNvdXRoZXJuIGdvdCBpdHMgZmlyc3QgZXZlciBOQ0FBIFRvdXJuYW1lbnQgd2luLCBhIHJvdXQgb2YgTm9ydGggQ2Fyb2xpbmEgQ2VudHJhbCBpbiBhIEZpcnN0IEZvdXIgZ2FtZSBvbiBXZWRuZXNkYXkgbmlnaHQgaW4gRGF5dG9uLjwvcD4KPHA+RGVtb250cmFlIEplZmZlcnNvbiwgYSA1LWZvb3QtNyBndWFyZCwgc2NvcmVkIDI1IHBvaW50cyBhbmQgZ3JhYmJlZCBlaWdodCByZWJvdW5kcyB0byBsaWZ0IE5vLiAxNiBzZWVkIFRleGFzIFNvdXRoZXJuICgxNi0xOSksIHdoaWNoIGJlY2FtZSB0aGUgZmlyc3QgdGVhbSB3aXRoIGEgbG9zaW5nIHJlY29yZCB0byB3aW4gYSB0b3VybmFtZW50IGdhbWUuIE5vdyBpdCBtb3ZlcyBvbiB0byBmYWNlIE5vLiAxIHNlZWQgWGF2aWVyIG9uIEZyaWRheS48L3A+CjxwPk4uQy4gQ2VudHJhbCAoMTktMTYpIHdhcyBsZWQgYnkgUmFhc2VhbiBEYXZpcyB3aXRoIDE5IHBvaW50cy48L3A+CjxwPlRleGFzIFNvdXRoZXJuIGxlZCBieSAxMCBhdCB0aGUgaGFsZiBvbiBKZWZmZXJzb24mIzgyMTc7cyAxNyBwb2ludHMuIFRoZSBzb3Bob21vcmUsIHdobyBhbG9uZyB3aXRoIE1pYW1pJiM4MjE3O3MgQ2hyaXMgTHlrZXMgaXMgdGhlIHNob3J0ZXN0IHBsYXllciBpbiB0aGUgdG91cm5hbWVudCwgdGllZCB0aGUgc2NvcmUgYXQgMTAgd2l0aCBhIGp1bXBlciwgdGhlbiBmZWQgYW4gYWxsZXktb29wIHBhc3MgdG8gVHJheXZvbiBSZWVkIGZvciBhIG1vbnN0ZXIgZHVuayBhbmQgZm9sbG93ZWQgd2l0aCBhIGxheXVwIHRvIGNhcCBhbiA4LTAgcnVuLjwvcD4K
PGRpdiBjbGFzcz0icmVsYXRlZC1zdG9yaWVzLWxpbmtzLXdyYXBwZXIiPjxkaXYgY2xhc3M9InJlbGF0ZWQtc3Rvcmllcy1oZWFkIj48aDI+UmVsYXRlZCBDb250ZW50PC9oMj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJyZWxhdGVkLXN0b3J5LWxpbmtzIj48cD48YSBocmVmPSJodHRwczovL3d3dy5vaGlvLmNvbS9ha3Jvbi9zcG9ydHMvb2hpby1zdGF0ZS9vaGlvLXN0YXRlLXNlbmlvci1mb3JtZXItY3ZjYS1zdGFuZG91dC1uYXRoYW4tdG9tYXNlbGxvLWxvb2tpbmctdG8tZ28tb3V0LW9uLXRvcC1hdC1uY2FhLWRpdmlzaW9uLWktbmF0aW9uYWxzIj5PaGlvIFN0YXRlIHNlbmlvciwgZm9ybWVyIENWQ0Egc3RhbmRvdXQgTmF0aGFuIFRvbWFzZWxsbyBsb29raW5nIHRvIGdvIG91dCBvbiB0b3AgYXQgTkNBQSBEaXZpc2lvbiBJIE5hdGlvbmFsczwvYT48L3A+PHA+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly93d3cub2hpby5jb20vYWtyb24vc3BvcnRzL29oaW8tc3RhdGUtbWVucy1iYXNrZXRiYWxsLWJpZy1kYW5jZS1iZWNvbWluZy1jb21tb25wbGFjZS1mb3ItYnVja2V5ZXMtZmlyc3Qtcm91bmQtbmNhYS1vcHBvbmVudC1zb3V0aC1kYWtvdGEtc3RhdGUiPk9oaW8gU3RhdGUgbWVu4oCZcyBiYXNrZXRiYWxsOiBCaWcgRGFuY2UgYmVjb21pbmcgY29tbW9ucGxhY2UgZm9yIEJ1Y2tleWVz4oCZIGZpcnN0LXJvdW5kIE5DQUEgb3Bwb25lbnQsIFNvdXRoIERha290YSBTdGF0ZTwvYT48L3A+PC9kaXY+PC9kaXY+