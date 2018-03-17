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NCAA Tournament: UMBC ‘makes history’ with stunning upset of top-seeded Virginia
Published: March 17, 2018 - 10:30 AM
By Steve Reed
Associated Press
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