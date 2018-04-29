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NFL Draft: Seahawks brings twins back together, drafting UCF linebacker Shaquem Griffin
Published: April 29, 2018 - 2:33 PM
By Barry Wilner
Associated Press
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