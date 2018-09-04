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NFL: Former Cowboys star Jason Witten happy to join new team as analyst for ‘Monday Night Football’
Published: September 4, 2018 - 8:36 PM

By Josh Dubow

Associated Press

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