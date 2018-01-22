NFL notebook: New York Giants hire Pat Shurmur as next head coach

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Minnesota Vikings quarterback Case Keenum, left, reacts on the bench beside offensive coordinator Pat Shurmur during the second half of the NFL football NFC championship game against the Philadelphia Eagles, in Philadelphia. (AP Photo/Matt Slocum)
Associated Press
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