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NFL notebook: Adrian Peterson signs, but Rob Kelley is still Redskins’ top running back
Published: August 20, 2018 - 10:53 PM | Updated: August 20, 2018 - 11:15 PM
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Associated Press

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