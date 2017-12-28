NFL notebook: CFL says it would approve Johnny Manziel contract

Published: December 28, 2017 - 10:19 PM | Updated: December 28, 2017 - 11:02 PM
Associated Press
You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5UaGUgQ2FuYWRpYW4gRm9vdGJhbGwgTGVhZ3VlIHNhaWQgVGh1cnNkYXkgaXQgd291bGQgYXBwcm92ZSBhIGNvbnRyYWN0IGZvciBmb3JtZXIgQnJvd25zIHF1YXJ0ZXJiYWNrIDxzdHJvbmc+Sm9obm55IE1hbnppZWwgPC9zdHJvbmc+aWYgb25lIGlzIHJlYWNoZWQgd2l0aCB0aGUgSGFtaWx0b24gVGlnZXItQ2F0cywgd2hvIGhhdmUgdGhlIGZvcm1lciBIZWlzbWFuIFRyb3BoeSB3aW5uZXIgb24gdGhlaXIgbmVnb3RpYXRpb24gbGlzdC48L3A+CjxwPlRoZSB0ZWFtIGhhcyAxMCBkYXlzIHRvIG1ha2UgYW4gb2ZmZXIgdG8gdGhlIDI1LXllYXItb2xkIE1hbnppZWwsIHdobyB3b3VsZCByZW1haW4gb24gdGhlIGxpc3QgZm9yIGFub3RoZXIgeWVhciBldmVuIGlmIGhlIHJlamVjdHMgdGhlIGJpZC48L3A+CjxwPlRoZSBsZWFndWUgaW4gU2VwdGVtYmVyIHNhaWQgaXQgd291bGQgbm90IGFwcHJvdmUgYSBjb250cmFjdCBmb3IgTWFuemllbCB1bnRpbCBuZXh0IHNlYXNvbiBhbmQgb25seSBpZiBoZSBtZXQgY2VydGFpbiBjb25kaXRpb25zIHN0aXB1bGF0ZWQgYnkgQ29tbWlzc2lvbmVyIDxzdHJvbmc+UmFuZHkgQW1icm9zaWU8L3N0cm9uZz4uIFRoZSBmb3JtZXIgVGV4YXMgQSZhbXA7TSBzdGFyIHBsYXllZCB0d28gdHVtdWx0dW91cyBzZWFzb25zIGluIHRoZSBORkwgdW50aWwgdGhlIENsZXZlbGFuZCBCcm93bnMgcmVsZWFzZWQgaGltIGluIE1hcmNoIDIwMTYgYW1pZCBhIG51bWJlciBvZiBvZmYtZmllbGQgaXNzdWVzLjwvcD4KPHA+SGFtaWx0b24gKDYtMTIpIGZpbmlzaGVkIHRoaXJkIGluIHRoZSBFYXN0IERpdmlzaW9uIGxhc3QgeWVhciBhbmQgbWlzc2VkIHRoZSBwbGF5b2Zmcy4gVGhlIHRlYW0gc2FpZCBpdCBhcHByZWNpYXRlZCB0aGUgbGVhZ3VlJiM4MjE3O3MgJiM4MjIwO2RpbGlnZW5jZSYjODIyMTsgYW5kIE1hbnppZWwgJiM4MjIwO2ZvciB0aHVzIGZhciBkZW1vbnN0cmF0aW5nIHRoZSBhdHRyaWJ1dGVzIG5lY2Vzc2FyeSB0byBjb250aW51ZSBoaXMgY2FyZWVyIGluIG91ciBncmVhdCBsZWFndWUuJiM4MjIxOzwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5HaWFudHMgaGlyZSBHZXR0bGVtYW48L3A+CjxwPjwvc3Ryb25nPlRoZSBOZXcgWW9yayBHaWFudHMgYXJlIHR1cm5pbmcgdGhlaXIgcmVidWlsZGluZyBwcm9jZXNzIG92ZXIgdG8gYW4gb2xkIGhhbmQgd2hvIGJlbGlldmVzIGluIG9sZC10aW1lIGZvb3RiYWxsLjwvcD4KPHA+VGhlIEdpYW50cyAoMi0xMykgaGlyZWQgZm9ybWVyIENhcm9saW5hIGV4ZWN1dGl2ZSA8c3Ryb25nPkRhdmUgR2V0dGxlbWFuIDwvc3Ryb25nPmFzIHRoZWlyIGdlbmVyYWwgbWFuYWdlciBvbiBUaHVyc2RheSwgYnJpbmdpbmcgYmFjayBhIDY2LXllYXItb2xkIHdobyBzcGVudCAxNSBzZWFzb25zIHdpdGggdGhlIGZyYW5jaGlzZSBiZWZvcmUgZ29pbmcgdG8gdGhlIFBhbnRoZXJzIGFuZCBoZWxwaW5nIHRoZW0gZ2V0IHRvIHRoZSBTdXBlciBCb3dsIGluIDIwMTUuPC9wPgo8cD5HZXR0bGVtYW4sIHdobyBoZWxwZWQgdGhlIEdpYW50cyBidWlsZCBzdHJvbmcgb2ZmZW5zaXZlIGFuZCBkZWZlbnNpdmUgbGluZXMgaW4gaGlzIHRlbnVyZSwgd2lsbCBiZSBpbnRyb2R1Y2VkIGF0IGEgbmV3cyBjb25mZXJlbmNlIEZyaWRheS48L3A+CjxwPiYjODIyMDtHaXZlbiB3aGVyZSB3ZSBhcmUgYXMgYSB0ZWFtLCB3ZSB0aG91Z2h0IGl0IHdhcyBpbXBvcnRhbnQgdG8gYnJpbmcgaW4gc29tZW9uZSB3aXRoIGV4cGVyaWVuY2UgYXMgYSBnZW5lcmFsIG1hbmFnZXIgYW5kIGEgcHJvdmVuIHRyYWNrIHJlY29yZCwmIzgyMjE7IGNvLW93bmVycyA8c3Ryb25nPkpvaG4gTWFyYSA8L3N0cm9uZz5hbmQgPHN0cm9uZz5TdGV2ZSBUaXNjaCA8L3N0cm9uZz5zYWlkIGluIGEgc3RhdGVtZW50LiAmIzgyMjA7RGF2ZSYjODIxNztzIGV4cGVyaWVuY2UgaXMgdW5wYXJhbGxlbGVkLiBIZSBkaWQgYW4gb3V0c3RhbmRpbmcgam9iIGFzIGdlbmVyYWwgbWFuYWdlciBpbiBDYXJvbGluYSwgYW5kIGhlIHdhcyB2aXRhbCB0byBvdXIgc3VjY2VzcyBkdXJpbmcgaGlzIHRlbnVyZSBoZXJlLiYjODIyMTs8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+U2FpbnRzIHJvb2tpZSBmaW5lZCA8L3A+CjxwPjwvc3Ryb25nPk5ldyBPcmxlYW5zIFNhaW50cyByb29raWUgcnVubmluZyBiYWNrIDxzdHJvbmc+QWx2aW4gS2FtYXJhIDwvc3Ryb25nPnNheXMgdGhlIE5GTCBoYXMgZmluZWQgaGltICQ2LDA3OSBmb3Igd2VhcmluZyBDaHJpc3RtYXMtdGhlbWVkIHJlZCBjbGVhdHMgd2l0aCB3aGl0ZSB0cmltIGR1cmluZyBsYXN0IFN1bmRheSYjODIxNztzIHZpY3Rvcnkgb3ZlciBBdGxhbnRhLjwvcD4KPHA+S2FtYXJhIHNheXMgaXQgd2FzIHdvcnRoIGl0IGFuZCBzYXlzIGhlJiM4MjE3O3MgaG9waW5nIHRvIHBhcmxheSBwdWJsaWNpdHkgZnJvbSBoaXMgYmFubmVkIGhvbGlkYXkgY2xlYXRzIGludG8gYSBmdW5kcmFpc2VyIHRvIGhlbHAgc3VwcGx5IGF0aGxldGljIGZvb3R3ZWFyIHRvIGNoaWxkcmVuIHdob3NlIGZhbWlsaWVzIHN0cnVnZ2xlIHRvIGFmZm9yZCBpdC48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+QXJvdW5kIHRoZSBsZWFndWUgPC9wPgo8cD48L3N0cm9uZz5UaGUgU2FpbnRzIHBsYWNlZCBlZGdlIHBhc3MgcnVzaGVyIDxzdHJvbmc+SGF1JiM4MjE3O29saSBLaWthaGEgPC9zdHJvbmc+b24gaW5qdXJlZCByZXNlcnZlLCBlbmRpbmcgaGlzIHNlYXNvbi4gTmV3IE9ybGVhbnMgZmlsbGVkIGhpcyBzcG90IG9uIHRoZSByb3N0ZXIgYnkgYnJpbmdpbmcgYmFjayA8c3Ryb25nPkthc2ltIEVkZWJhbGk8L3N0cm9uZz4sIHdobyBzcGVudCB0aGUgcHJldmlvdXMgdGhyZWUgc2Vhc29ucyB3aXRoIHRoZSBjbHViLiYjODIzMDtUaGUgQnVmZmFsbyBCaWxscyBhY3RpdmF0ZWQgc2FmZXR5IDxzdHJvbmc+Q29sdCBBbmRlcnNvbiA8L3N0cm9uZz5hZnRlciBoZSBtaXNzZWQgdGhlIHBhc3QgMTEgd2Vla3Mgd2l0aCBhIGJyb2tlbiBmb3JlYXJtLiYjODIzMDtUaGUgSmFja3NvbnZpbGxlIEphZ3VhcnMgcmVjZWl2ZWQgcGVybWlzc2lvbiBmcm9tIHRoZSBORkwgYW5kIHNwb25zb3JzIHRvIHJlbW92ZSB0YXJwcyBmcm9tIGZvdXIgc2VjdGlvbnMgb2Ygc2VhdHMgYW5kIHNlbGwgbW9yZSB0aWNrZXRzIHRvIHRoZSBmcmFuY2hpc2UmIzgyMTc7cyBmaXJzdCBob21lIHBsYXlvZmYgZ2FtZSBzaW5jZSB0aGUgMTk5OSBzZWFzb24uPC9wPgo=
PGRpdiBjbGFzcz0icmVsYXRlZC1zdG9yaWVzLWxpbmtzLXdyYXBwZXIiPjxkaXYgY2xhc3M9InJlbGF0ZWQtc3Rvcmllcy1oZWFkIj48aDI+UmVsYXRlZCBDb250ZW50PC9oMj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJyZWxhdGVkLXN0b3J5LWxpbmtzIj48cD48YSBocmVmPSJodHRwczovL3d3dy5vaGlvLmNvbS9ha3Jvbi9zcG9ydHMvYnJvd25zL2Jyb3ducy1ub3RlYm9vay1qb2UtdGhvbWFzLXNheXMtaHVlLWphY2tzb24taGFzLW5vdC1iZWVuLWdpdmVuLXRoZS1vcHBvcnR1bml0eS15ZXQtdG8tcHJvdmUtd2hhdC1raW5kLW9mLWNvYWNoLWhlLWlzIj5Ccm93bnMgbm90ZWJvb2s6IEpvZSBUaG9tYXMgc2F5cyBIdWUgSmFja3NvbiDigJhoYXMgbm90IGJlZW4gZ2l2ZW4gdGhlIG9wcG9ydHVuaXR5IHlldCB0byBwcm92ZSB3aGF0IGtpbmQgb2YgY29hY2ggaGUgaXPigJk8L2E+PC9wPjxwPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vd3d3Lm9oaW8uY29tL2Frcm9uL3Nwb3J0cy9icm93bnMvYnJvd25zLXJ1bm5pbmctYmFjay1pc2FpYWgtY3Jvd2VsbC1zYXlzLWhlcy1vbi1nb29kLXRlcm1zLXdpdGgtaHVlLWphY2tzb24tc3VwcG9ydHMtaGltLWFmdGVyLWJlaW5nLWJvdGhlcmVkLWJ5LWNvbW1lbnQiPkJyb3ducyBydW5uaW5nIGJhY2sgSXNhaWFoIENyb3dlbGwgc2F5cyBoZeKAmXMgb24gZ29vZCB0ZXJtcyB3aXRoIEh1ZSBKYWNrc29uLCBzdXBwb3J0cyBoaW0gYWZ0ZXIgYmVpbmcgYm90aGVyZWQgYnkgY29tbWVudDwvYT48L3A+PC9kaXY+PC9kaXY+
View Comments
Ohio.com is happy to provide a forum for comments on stories. We encourage a lively exchange of ideas and thoughts regarding topics in the news. We discourage comments that are personal attacks, abusive, or hateful. Such comments may be flagged for removal.
Comment(s)