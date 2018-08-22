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NFL notebook: Cowboys center Travis Frederick has neurological disorder
Published: August 22, 2018 - 10:52 PM | Updated: August 22, 2018 - 11:11 PM

Associated Press

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