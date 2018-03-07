NFL notebook: Eagles get Michael Bennett from Seattle, sources say

Published: March 7, 2018 - 11:27 PM
Associated Press
You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5UaGUgU3VwZXIgQm93bCBjaGFtcGlvbiBQaGlsYWRlbHBoaWEgRWFnbGVzIGFjcXVpcmVkIHRocmVlLXRpbWUgUHJvIEJvd2wgZGVmZW5zaXZlIGVuZCA8c3Ryb25nPk1pY2hhZWwgQmVubmV0dCA8L3N0cm9uZz5mcm9tIHRoZSBTZWF0dGxlIFNlYWhhd2tzIG9uIFdlZG5lc2RheSwgdGhyZWUgcGVvcGxlIGZhbWlsaWFyIHdpdGggdGhlIHRyYWRlIHRvbGQgdGhlIEFzc29jaWF0ZWQgUHJlc3MuPC9wPgo8cD5UaGUgZGVhbCB3b24mIzgyMTc7dCBiZSBvZmZpY2lhbGx5IGFubm91bmNlZCB1bnRpbCB0aGUgTkZMJiM4MjE3O3MgbGVhZ3VlIHllYXIgb3BlbnMgbmV4dCBXZWRuZXNkYXkuIFRoZSBwZW9wbGUgc3Bva2Ugb24gY29uZGl0aW9uIG9mIGFub255bWl0eSBiZWNhdXNlIHRoZXkgd2VyZW4mIzgyMTc7dCBhdXRob3JpemVkIHRvIHJlbGVhc2UgdGhlIHRyYWRlIGluZm9ybWF0aW9uLjwvcD4KPHA+U2VhdHRsZSBnZXRzIHdpZGUgcmVjZWl2ZXIgPHN0cm9uZz5NYXJjdXMgSm9obnNvbiA8L3N0cm9uZz5hbmQgYSBmaWZ0aC1yb3VuZCBwaWNrLCB3aGlsZSBQaGlsYWRlbHBoaWEgYWxzbyByZWNlaXZlcyBhIHNldmVudGgtcm91bmQgcGljay48L3A+CjxwPkJlbm5ldHQgaGFkIDgmIzE4OTsgc2Fja3MgbGFzdCBzZWFzb24gYW5kIDU0IGluIGhpcyBuaW5lLXllYXIgY2FyZWVyLiA8L3A+CjxwPkJlbm5ldHQgam9pbnMgYSBkZWVwIGZyb250IHVuaXQgdGhhdCBpbmNsdWRlcyA8c3Ryb25nPkZsZXRjaGVyIENveCwgQnJhbmRvbiBHcmFoYW0sIERlcmVrIEJhcm5ldHQsIENocmlzIExvbmcgPC9zdHJvbmc+YW5kIDxzdHJvbmc+VGltIEplcm5pZ2FuLjwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+TE9TIEFOR0VMRVMgKEFQKSAmIzgyMTI7IFRoZSBMb3MgQW5nZWxlcyBSYW1zIGhhdmUgYWdyZWVkIHRvIHRyYWRlIGxpbmViYWNrZXIgQWxlYyBPZ2xldHJlZSB0byB0aGUgTmV3IFlvcmsgR2lhbnRzIGZvciB0d28gZHJhZnQgcGlja3MsIGEgcGVyc29uIHdpdGgga25vd2xlZGdlIG9mIHRoZSBkZWFsIHRvbGQgVGhlIEFzc29jaWF0ZWQgUHJlc3MuPC9wPgo8cD5UaGUgcGVyc29uIHNwb2tlIG9uIGNvbmRpdGlvbiBvZiBhbm9ueW1pdHkgV2VkbmVzZGF5IGJlY2F1c2UgTkZMIHRyYWRlcyBjYW4mIzgyMTc7dCBiZSBhbm5vdW5jZWQgdW50aWwgTWFyY2ggMTQuIEVTUE4gZmlyc3QgcmVwb3J0ZWQgdGhlIGRlYWwuPC9wPgo8cD5Mb3MgQW5nZWxlcyBnZXRzIHRoZSBHaWFudHMmIzgyMTc7IGZvdXJ0aC1yb3VuZCBhbmQgc2l4dGgtcm91bmQgcGlja3MgaW4gdGhlIDIwMTggZHJhZnQuIFRoZSBORkMgV2VzdCBjaGFtcGlvbiBSYW1zIGFsc28gd2lsbCBzZW5kIGEgc2V2ZW50aC1yb3VuZCBwaWNrIGluIDIwMTkgdG8gdGhlIEdpYW50cyBhbG9uZyB3aXRoIE9nbGV0cmVlLCB0aGVpciBkZWZlbnNpdmUgY2FwdGFpbiBhbmQgbGFzdCBzZWFzb24mIzgyMTc7cyBsZWFkaW5nIHRhY2tsZXIuPC9wPgo8cD5KZXJyeSBKb25lcyBoYXMgYWdyZWVkIHRvIHBheSB0aGUgTkZMIG1vcmUgdGhhbiAkMiBtaWxsaW9uIGluIGxlZ2FsIGZlZXMgcmVzdWx0aW5nIGZyb20gdHdvIGRpc3B1dGVzIHRoZSBEYWxsYXMgQ293Ym95cyBvd25lciBoYWQgd2l0aCB0aGUgbGVhZ3VlLCBhIHBlcnNvbiB3aXRoIGRpcmVjdCBrbm93bGVkZ2Ugb2YgdGhlIHNldHRsZW1lbnQgdGVsbHMgVGhlIEFzc29jaWF0ZWQgUHJlc3MuPC9wPgo8cD5UaGUgYW1vdW50IHRvIGJlIHBhaWQgd2FzIHJlc29sdmVkIFdlZG5lc2RheS4gVGhlIHBlcnNvbiBzcG9rZSBvbiBjb25kaXRpb24gb2YgYW5vbnltaXR5IGJlY2F1c2UgdGhlIE5GTCBkaWQgbm90IGFubm91bmNlIGRldGFpbHMuPC9wPgo8cD5Db21taXNzaW9uZXIgUm9nZXIgR29vZGVsbCBoZWxkIGFuIGFwcGVhbCBoZWFyaW5nIHdpdGggSm9uZXMgb24gTW9uZGF5LiBUaGF0IGNhbWUgYSBmZXcgZGF5cyBhZnRlciBHb29kZWxsIGFzc2Vzc2VkIHRoZSBmaW5hbmNpYWwgcGVuYWx0aWVzIGZvciBKb25lcyYjODIxNzsgbGF3c3VpdCB0byBvdmVydHVybiB0aGUgc3VzcGVuc2lvbiBvZiBDb3dib3lzIHN0YXIgcnVubmluZyBiYWNrIEV6ZWtpZWwgRWxsaW90dCwgYW5kIGZvciBhIGxhd3N1aXQgSm9uZXMgdGhyZWF0ZW5lZCB0byBzdG9wIEdvb2RlbGwmIzgyMTc7cyBuZXdseSBhcHByb3ZlZCBjb250cmFjdC48L3A+CjxwPkFTSEJVUk4sIFZhLiAoQVApICYjODIxMjsgVGhlIFdhc2hpbmd0b24gUmVkc2tpbnMgd2lsbCBwcmVzZW50IHJlcGxhY2VtZW50IHBsYXllcnMgZnJvbSAxOTg3IHdpdGggU3VwZXIgQm93bCByaW5ncy48L3A+CjxwPlRoZSB0ZWFtIGFubm91bmNlZCBXZWRuZXNkYXkgaXQgd291bGQgaG9ub3IgdGhlIHdvcmsgb2YgdGhlIHJlcGxhY2VtZW50IHBsYXllcnMgd2hvIHdlbnQgMy0wIGR1cmluZyB0aGUgTkZMIHN0cmlrZS4gV2FzaGluZ3RvbiB3ZW50IG9uIHRvIGZpbmlzaCAxMS00LCB3aW4gdGhlIE5GQyBFYXN0IGFuZCBiZWF0IHRoZSBEZW52ZXIgQnJvbmNvcyBpbiB0aGUgU3VwZXIgQm93bC48L3A+CjxwPkJPU1RPTiAoQVApICYjODIxMjsgVGhlIFBhdHJpb3RzIHJlbGVhc2VkIHRpZ2h0IGVuZCBNYXJ0ZWxsdXMgQmVubmV0dCBvbiBXZWRuZXNkYXkuPC9wPgo8cD5CZW5uZXR0IHdhcyBkdWUgYSAkMiBtaWxsaW9uIHJvc3RlciBib251cyBuZXh0IHdlZWsuIEhpcyByZWxlYXNlIHdpbGwgc2F2ZSBOZXcgRW5nbGFuZCBhYm91dCAkNiBtaWxsaW9uIGluIHNhbGFyeSBjYXAgc3BhY2UuPC9wPgo8cD5CZW5uZXR0IGpvaW5lZCBOZXcgRW5nbGFuZCBpbiBOb3ZlbWJlciBvZiBsYXN0IHNlYXNvbiBhZnRlciBiZWluZyByZWxlYXNlZCBieSBHcmVlbiBCYXkgZm9yICYjODIyMDtmYWlsaW5nIHRvIGRpc2Nsb3NlIGEgcGh5c2ljYWwgY29uZGl0aW9uLiYjODIyMTs8L3A+CjxwPlRBTVBBLCBGbGEuIChBUCkgJiM4MjEyOyBUaGUgVGFtcGEgQmF5IEJ1Y2NhbmVlcnMgaGF2ZSBleGVyY2lzZWQgb25lLXllYXIgdGVhbSBvcHRpb25zIG9uIHRhY2tsZSBEZW1hciBEb3Rzb24sIHNhZmV0eSBDaHJpcyBDb250ZSBhbmQgZGVmZW5zaXZlIGJhY2sgSm9zaCBSb2JpbnNvbiBmb3IgbmV4dCBzZWFzb24uPC9wPgo=
PGRpdiBjbGFzcz0icmVsYXRlZC1zdG9yaWVzLWxpbmtzLXdyYXBwZXIiPjxkaXYgY2xhc3M9InJlbGF0ZWQtc3Rvcmllcy1oZWFkIj48aDI+UmVsYXRlZCBDb250ZW50PC9oMj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJyZWxhdGVkLXN0b3J5LWxpbmtzIj48cD48YSBocmVmPSJodHRwczovL3d3dy5vaGlvLmNvbS9ha3Jvbi9zcG9ydHMvYnJvd25zL2VzcG5zLXRvZGQtbWNzaGF5LWxlYW5zLXRvd2FyZC1zYW0tZGFybm9sZC1vdmVyLXNhcXVvbi1iYXJrbGV5LWZvci1icm93bnMtYXQtbm8tMS1vdmVyYWxsIj5FU1BO4oCZcyBUb2RkIE1jU2hheSBsZWFucyB0b3dhcmQgU2FtIERhcm5vbGQgb3ZlciBTYXF1b24gQmFya2xleSBmb3IgQnJvd25zIGF0IE5vLiAxIG92ZXJhbGw8L2E+PC9wPjwvZGl2PjwvZGl2Pg==
View Comments
Ohio.com is happy to provide a forum for comments on stories. We encourage a lively exchange of ideas and thoughts regarding topics in the news. We discourage comments that are personal attacks, abusive, or hateful. Such comments may be flagged for removal.
Comment(s)
2018 NFL mock draft roundup: Saquon Barkley emerges as a target for the Browns at No. 1
Cavaliers report: With two weeks to win starting job, Larry Nance Jr.’s mid-range game could give him an edge
500,000 electricity customers — including some throughout Akron area — to get temporary reduction in bills
Akron man sentenced to almost 6 years for Scared Straight tactics with local youths
Cedar Point raises gate ticket price; it will cost $72 for a daily adult ticket
Jackson school shooters pastor offers insights
Jackson boy, 13, who shot himself had eight-point plan to shoot others at school; his death is ruled suicide
ODOT set to unveil $51 million project to retool the Central Interchange in Akron