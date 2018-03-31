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NFL notebook: Former Super Bowl MVP Mark Rypien details bizarre behaviors in published interview
Published: March 31, 2018 - 4:40 PM
Associated Press
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