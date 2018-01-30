Close
Subscribe
Log In
Akron Beacon Journal / Ohio.com Logo
NFL notebook: Jaguars QB Blake Bortles recovering from wrist surgery
Published: January 30, 2018 - 10:52 PM | Updated: January 30, 2018 - 11:33 PM
Associated Press
View Comments
MOST READ
24 HOURS  /  7 DAYS
More
MARKETPLACE JOBS / AUTOS / HOMES / CLASSIFIEDS

MORE SECTION STORIES

MLB notebook: League wants change for All-Star Game January 30th, 2018 11:29 PM
NBA: Otto Porter Jr. leads Wizards to win over Thunder January 30th, 2018 11:19 PM
Sports news roundup, Jan. 30: Texas ranch under investigation January 30th, 2018 10:56 PM
Browns can cross Alex Smith off wish list as Chiefs agree to trade him to Washington January 30th, 2018 10:53 PM

THE LATEST

Marla’s 43 shots from beyond the arc on Kevin Love’s hand, Cavs’ issues and the trade deadline Today January 31st, 2018 1:29 AM
Browns can cross Alex Smith off wish list as Chiefs agree to trade him to Washington January 30th, 2018 10:53 PM
Pistons 125, Cavaliers 114: Kevin Love suffers broken left hand in loss to Pistons January 30th, 2018 10:46 PM
High school boys basketball/Revere 59, Copley 38: Pete Nance scores 25 points to lead Minutemen to a victory January 30th, 2018 10:20 PM

Local journalism. More essential than ever.

Subscribe to the Akron Beacon Journal