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NFL notebook: Jets sign former Vikings QB Terry Bridgewater to 1-year deal
Published: March 18, 2018 - 11:08 PM
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Associated Press
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