NFL notebook: Jim Schwartz turned Eagles’ defense into one of NFL’s best

Published: January 24, 2018 - 11:12 PM
Associated Press
You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD48c3Ryb25nPkppbSBTY2h3YXJ0eiA8L3N0cm9uZz5pbmhlcml0ZWQgb25lIG9mIHRoZSBORkwmIzgyMTc7cyB3b3JzdCBkZWZlbnNlcyBhbmQgdHVybmVkIHRoZW0gaW50byBvbmUgb2YgdGhlIGJlc3QgaW4gbGVzcyB0aGFuIHR3byB5ZWFycy48L3A+CjxwPldoZW4gY29hY2ggPHN0cm9uZz5Eb3VnIFBlZGVyc29uIDwvc3Ryb25nPmhpcmVkIFNjaHdhcnR6IHRvIGJlIHRoZSBkZWZlbnNpdmUgY29vcmRpbmF0b3IgaW4gMjAxNiwgdGhlIFBoaWxhZGVscGhpYSBFYWdsZXMgd2VyZSBjb21pbmcgb2ZmIHRocmVlIHN0cmFpZ2h0IHNlYXNvbnMgcmFua2VkIGluIHRoZSBib3R0b20gZm91ciBpbiB5YXJkcyBhbGxvd2VkLjwvcD4KPHA+U2Nod2FydHogY2hhbmdlZCB0aGUgc2NoZW1lIGJhY2sgdG8gYSA0LTMgYmFzZSBhbmQgcmVidWlsdCB0aGUgZGVmZW5zZSB1c2luZyBtYW55IG9mIHRoZSBzYW1lIHBsYXllcnMgbGVmdCBmcm9tIHRoZSBvbGQgcmVnaW1lLiBIZSBhbHNvIGJyb3VnaHQgYSBzd2FnZ2VyIHRoYXQmIzgyMTc7cyByZWZsZWN0ZWQgaW4gaGlzIHBsYXllcnMuPC9wPgo8cD5UaHJlZS10aW1lIFBybyBCb3dsIGRlZmVuc2l2ZSB0YWNrbGUgPHN0cm9uZz5GbGV0Y2hlciBDb3gsIDwvc3Ryb25nPnR3by10aW1lIFBybyBCb3dsIHNhZmV0eSA8c3Ryb25nPk1hbGNvbG0gSmVua2lucywgPC9zdHJvbmc+ZGVmZW5zaXZlIGxpbmVtZW4gPHN0cm9uZz5CcmFuZG9uIEdyYWhhbSA8L3N0cm9uZz5hbmQgPHN0cm9uZz5CZWF1IEFsbGVuLCA8L3N0cm9uZz5hbmQgbGluZWJhY2tlciA8c3Ryb25nPk15Y2hhbCBLZW5kcmlja3MgPC9zdHJvbmc+d2VyZSBwYXJ0IG9mIHRoZSB1bml0IHRoYXQgc3RydWdnbGVkIHVuZGVyIGZvcm1lciBjb2FjaCA8c3Ryb25nPkNoaXAgS2VsbHkgPC9zdHJvbmc+YW5kIGZvcm1lciBkZWZlbnNpdmUgY29vcmRpbmF0b3IgPHN0cm9uZz5CaWxseSBEYXZpcy48L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPkJ1dCB0aGV5JiM4MjE3O3ZlIHRocml2ZWQgdW5kZXIgU2Nod2FydHogYmVjYXVzZSBoaXMgc3lzdGVtIGZpdHMgdGhlaXIgc2tpbGxzLjwvcD4KPHA+JiM4MjIwO0hlIGFsd2F5cyBwdXRzIHVzIGluIGdyZWF0IHBvc2l0aW9uIHRvIG1ha2UgcGxheXMsJiM4MjIxOyBKZW5raW5zIHNhaWQuPC9wPgo8cD5Ob3csIFNjaHdhcnR6IGhhcyB0byBkZXZpc2UgYSBwbGFuIHRvIHN0b3AgPHN0cm9uZz5Ub20gQnJhZHkgPC9zdHJvbmc+YW5kIHRoZSBQYXRyaW90cyBpbiB0aGUgU3VwZXIgQm93bC4gSGUgc2FpZCB0aGV5IGhhdmUgbWFueSBhdGhsZXRlcyB3aG8gY2FuIG1ha2UgcGxheXMuPC9wPgo8cD4mIzgyMTY7JiM4MjE2O1lvdSBoYXZlIHRvIGRvIGEgZ29vZCBqb2IgYWdhaW5zdCB0aGVpciBlbnRpcmUgb2ZmZW5zZSwgYW5kIHlvdSBjYW4mIzgyMTc7dCByZWFsbHkgbWFrZSBpdCBhYm91dCBvbmUgcGVyc29uLCYjODIyMTsgaGUgc2FpZC48L3A+CjxwPlNjaHdhcnR6IGJlZ2FuIGhpcyBORkwgY29hY2hpbmcgY2FyZWVyIGluIENsZXZlbGFuZCBhcyBhIHJlc2VhcmNoIGFzc2lzdGFudCBmb3IgPHN0cm9uZz5CaWxsIEJlbGljaGljayA8L3N0cm9uZz5pbiAxOTkzLCBzcGVuZGluZyB0aHJlZSBzZWFzb25zIHRoZXJlLjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5QZXR0aW5lIGpvaW5zIFBhY2tlcnM8L3A+CjxwPjwvc3Ryb25nPkEgZmFtaWxpYXIgZmFjZSBvbiBvZmZlbnNlIGFuZCBhIGZyZXNoIHZvaWNlIG9uIGRlZmVuc2UgaGVhZGxpbmUgdGhlIGNoYW5nZXMgdG8gR3JlZW4gQmF5IFBhY2tlcnMgY29hY2ggPHN0cm9uZz5NaWtlIE1jQ2FydGh5JiM4MjE3O3MgPC9zdHJvbmc+cmV2YW1wZWQgc3RhZmYgaW4gdGhlIHdha2Ugb2YgdGhlIHRlYW0mIzgyMTc7cyBmaXJzdCBsb3Npbmcgc2Vhc29uIHNpbmNlIDIwMDguPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkpvZSBQaGlsYmluLCA8L3N0cm9uZz5hIFBhY2tlcnMgYXNzaXN0YW50IGZyb20gMjAwMyB1bnRpbCAyMDEyLCB3YXMgaGlyZWQgYXMgb2ZmZW5zaXZlIGNvb3JkaW5hdG9yLCBhIGpvYiBoZSBoZWxkIGZvciBoaXMgZmluYWwgZml2ZSBzZWFzb25zIGJlZm9yZSBiZWluZyBuYW1lZCB0aGUgTWlhbWkgRG9scGhpbnMmIzgyMTc7IGhlYWQgY29hY2ggaW4gSmFudWFyeSAyMDEyLiBPbiBkZWZlbnNlLCB0aGUgUGFja2VycyB0YWJiZWQgPHN0cm9uZz5NaWtlIFBldHRpbmUsIDwvc3Ryb25nPnRoZSBmb3JtZXIgQnJvd25zIGhlYWQgY29hY2ggd2hvIGJ1aWx0IHN1Y2Nlc3NmdWwgZGVmZW5zZXMgd2l0aCB0aGUgTmV3IFlvcmsgSmV0cyBhbmQgQnVmZmFsbyBCaWxscyBidXQgd2FzIGxhcmdlbHkgb3V0IG9mIGZvb3RiYWxsIHRoZSBsYXN0IHR3byB5ZWFycywgc2VydmluZyBhcyBhIGNvbnN1bHRhbnQgd2l0aCB0aGUgU2VhdHRsZSBTZWFoYXdrcyBpbiAyMDE3LjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5DbGVhcmluZyBhaXI8L3A+CjxwPjwvc3Ryb25nPkphY2tzb252aWxsZSBKYWd1YXJzIGRlZmVuc2l2ZSBlbmQgPHN0cm9uZz5ZYW5uaWNrIE5nYWtvdWUgPC9zdHJvbmc+c2F5cyBoZSBhbmQgQnVmZmFsbyBCaWxscyBndWFyZCA8c3Ryb25nPlJpY2hpZSBJbmNvZ25pdG8gPC9zdHJvbmc+aGF2ZSBjbGVhcmVkIHRoZSBhaXIgYWZ0ZXIgTmdha291ZSBhY2N1c2VkIEluY29nbml0byBvZiB1c2luZyAmIzgyMjA7d2VhayByYWNpc3Qgc2x1cnMmIzgyMjE7IGR1cmluZyBhIHdpbGQgY2FyZCBnYW1lIGVhcmxpZXIgdGhpcyBtb250aC48L3A+CjxwPk5nYWtvdWUgc2F5cyB0aGUgUHJvIEJvd2wgdGVhbW1hdGVzIHRhbGtlZCBpdCBvdXQgV2VkbmVzZGF5IGFuZCBhcmUgZ29vZCB0byBnby48L3A+CjxwPk5nYWtvdWUgZGVjbGluZWQgdG8gZ2V0IGludG8gc3BlY2lmaWNzLiBJbmNvZ25pdG8gZGVjbGluZWQgaW50ZXJ2aWV3IHJlcXVlc3RzLjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5CZWxsIHNlZXMgcHJvZ3Jlc3M8L3A+CjxwPjwvc3Ryb25nPlN0ZWVsZXJzIHJ1bm5pbmcgYmFjayA8c3Ryb25nPkxlJiM4MjE3O1Zlb24gQmVsbCA8L3N0cm9uZz5zYXlzIGhlIGFuZCB0aGUgdGVhbSBhcmUgbWFraW5nIHByb2dyZXNzIG9uIGEgY29udHJhY3QgZXh0ZW5zaW9uLiBQaXR0c2J1cmdoIGhhcyBwcmVzZW50ZWQgYW4gaW5pdGlhbCBvZmZlciwgYW5kIEJlbGwsIDI1LCBzYXlzICYjODIyMDt3ZSBhcmUgYSBsb3QgY2xvc2VyIHRoYW4gd2Ugd2VyZSBsYXN0IHllYXIuJiM4MjIxOzwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5KZXRzIGZpcmUgTWFyc2hhbGw8L3A+CjxwPjwvc3Ryb25nPlRoZSBOZXcgWW9yayBKZXRzIGhhdmUgZmlyZWQgb2ZmZW5zaXZlIGxpbmUgY29hY2ggPHN0cm9uZz5TdGV2ZSBNYXJzaGFsbCA8L3N0cm9uZz5hZnRlciB0aHJlZSBzZWFzb25zLiBUaGUgSmV0cyYjODIxNzsgb2ZmZW5zZSByYW5rZWQgMjh0aCBvdmVyYWxsIHRoaXMgc2Vhc29uLjwvcD4KPHA+TWFyc2hhbGwgd2FzIGhpcmVkIGluIDIwMTUgYWZ0ZXIgc2VydmluZyBhcyBhbiBhc3Npc3RhbnQgb2ZmZW5zaXZlIGxpbmUgY29hY2ggZm9yIEdyZWVuIEJheS4gSGUgaGFzIGFsc28gY29hY2hlZCB3aXRoIEhvdXN0b24gYW5kIENsZXZlbGFuZCwgYWxvbmcgd2l0aCBzdG9wcyBhdCAxMiBzY2hvb2xzIGR1cmluZyBuZWFybHkgMzAgeWVhcnMgYXQgdGhlIGNvbGxlZ2UgbGV2ZWwuPC9wPgo=
PGRpdiBjbGFzcz0icmVsYXRlZC1zdG9yaWVzLWxpbmtzLXdyYXBwZXIiPjxkaXYgY2xhc3M9InJlbGF0ZWQtc3Rvcmllcy1oZWFkIj48aDI+UmVsYXRlZCBDb250ZW50PC9oMj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJyZWxhdGVkLXN0b3J5LWxpbmtzIj48cD48YSBocmVmPSJodHRwczovL3d3dy5vaGlvLmNvbS9ha3Jvbi9zcG9ydHMvc3VwZXItYm93bC1saWktZGFubnktYW1lbmRvbGEtbWFraW5nLXBsYXlvZmZzLWhpcy1wbGF5Z3JvdW5kLWZvci1wYXRyaW90cyI+U3VwZXIgQm93bCBMSUk6IERhbm55IEFtZW5kb2xhIG1ha2luZyBwbGF5b2ZmcyBoaXMgcGxheWdyb3VuZCBmb3IgUGF0cmlvdHM8L2E+PC9wPjxwPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vd3d3Lm9oaW8uY29tL2Frcm9uL3Nwb3J0cy9icm93bnMvYnJvd25zLWNvYWNoLWh1ZS1qYWNrc29uLXNheXMtaGUtd2FzbnQtZm9yY2VkLXRvLWNlZGUtcGxheS1jYWxsaW5nLXRvLXRvZGQtaGFsZXktdGhpcy13YXMtbXktZGVjaXNpb24tYW5kLXdoYXQtaS10aG91Z2h0LXdhcy1iZXN0Ij5Ccm93bnMgY29hY2ggSHVlIEphY2tzb24gc2F5cyBoZSB3YXNu4oCZdCBmb3JjZWQgdG8gY2VkZSBwbGF5IGNhbGxpbmcgdG8gVG9kZCBIYWxleTwvYT48L3A+PC9kaXY+PC9kaXY+
View Comments
Ohio.com is happy to provide a forum for comments on stories. We encourage a lively exchange of ideas and thoughts regarding topics in the news. We discourage comments that are personal attacks, abusive, or hateful. Such comments may be flagged for removal.
Comment(s)