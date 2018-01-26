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NFL notebook: Jury finds man guilty of manslaughter in death of ex-NFL player Joe McKnight
Published: January 26, 2018 - 10:13 PM | Updated: January 26, 2018 - 11:18 PM
Associated Press
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