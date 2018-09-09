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NFL notebook: Kaepernick tweets support to kneeling Dolphins teammates
Published: September 9, 2018 - 10:42 PM | Updated: September 9, 2018 - 10:54 PM

Associated Press

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