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NFL notebook: Lions fire coach Caldwell after team misses playoffs
Published: January 1, 2018 - 8:24 PM | Updated: January 1, 2018 - 11:13 PM
Associated Press
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