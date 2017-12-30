NFL notebook: New Giants general manager Gettleman fires VP Marc Ross

Associated Press
You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5UaGUgTmV3IFlvcmsgR2lhbnRzIGZpcmVkIDxzdHJvbmc+TWFyYyBSb3NzPC9zdHJvbmc+LCB0aGUgdGVhbSYjODIxNztzIHZpY2UgcHJlc2lkZW50IG9mIHBsYXllciBldmFsdWF0aW9uIGZvciB0aGUgbGFzdCBmaXZlIHNlYXNvbnMuPC9wPgo8cD5OZXcgZ2VuZXJhbCBtYW5hZ2VyIDxzdHJvbmc+RGF2ZSBHZXR0bGVtYW4gPC9zdHJvbmc+b24gU2F0dXJkYXkgYW5ub3VuY2VkIHRoZSBtb3ZlLCBoaXMgZmlyc3Qgc2luY2UgcmVqb2luaW5nIHRoZSBmcmFuY2hpc2UuPC9wPgo8cD5Sb3NzIGhhZCBiZWVuIHdpdGggdGhlIEdpYW50cyBzaW5jZSAyMDA3LCBzZXJ2aW5nIHNpeCB5ZWFycyBhcyBkaXJlY3RvciBvZiBjb2xsZWdlIHNjb3V0aW5nLiBSb3NzIGhhZCBiZWVuIGluIGNoYXJnZSBvZiB0aGUgR2lhbnRzJiM4MjE3OyBkcmFmdCwgYWxvbmcgd2l0aCBwcmV2aW91cyBHTSA8c3Ryb25nPkplcnJ5IFJlZXNlPC9zdHJvbmc+LCB3aG8gd2FzIGxldCBnbyB0aGlzIG1vbnRoLjwvcD4KPHA+Um9zcyB3YXMgb25lIG9mIGZvdXIgY2FuZGlkYXRlcyB0byBpbnRlcnZpZXcgZm9yIHRoZSBnZW5lcmFsIG1hbmFnZXIgcG9zaXRpb24uPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkZvcnRlIHRvIG1pc3MgZmluYWxlIDwvcD4KPHA+PC9zdHJvbmc+PHN0cm9uZz5NYXR0IEZvcnRlJiM4MjE3O3MgPC9zdHJvbmc+c2Vhc29uIGlzIG92ZXIuIEhpcyBjYXJlZXIgd2l0aCB0aGUgTmV3IFlvcmsgSmV0cyBtaWdodCBiZSwgdG9vLjwvcD4KPHA+VGhlIHJ1bm5pbmcgYmFjayB3YXMgcGxhY2VkIG9uIGluanVyZWQgcmVzZXJ2ZSBTYXR1cmRheSwgYSBkYXkgYmVmb3JlIHRoZSBKZXRzJiM4MjE3OyBzZWFzb24gZmluYWxlIGF0IE5ldyBFbmdsYW5kLjwvcD4KPHA+VGhlIDMyLXllYXItb2xkIEZvcnRlIHNhaWQgZWFybGllciBpbiB0aGUgd2VlayB0aGF0IGhlIGhhZCBiZWVuIHNsb3dlZCB0aGUgbGFzdCBtb250aCB3aXRoIGluY3JlYXNlZCBzd2VsbGluZyBpbiBoaXMgc3VyZ2ljYWxseSByZXBhaXJlZCByaWdodCBrbmVlLiBIZSBmaW5pc2hlZCBoaXMgc2Vjb25kIHNlYXNvbiB3aXRoIHRoZSBKZXRzIHdpdGggYSBjYXJlZXItbG93IDM4MSB5YXJkcyBydXNoaW5nLjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5Mb25nIHNuYXBwZXIgb3V0IDwvcD4KPHA+PC9zdHJvbmc+VGhlIE1pbm5lc290YSBWaWtpbmdzIHBsYWNlZCBsb25nIHNuYXBwZXIgPHN0cm9uZz5LZXZpbiBNY0Rlcm1vdHQgPC9zdHJvbmc+b24gaW5qdXJlZCByZXNlcnZlLCBmb3JjaW5nIHRoZW0gdG8gYnJlYWsgaW4gYSBuZXcgc3BlY2lhbGlzdCByaWdodCBiZWZvcmUgdGhlIHBsYXlvZmZzLjwvcD4KPHA+VGhlIG1vdmUgd2FzIG1hZGUgU2F0dXJkYXksIG1ha2luZyByb29tIG9uIHRoZSBhY3RpdmUgcm9zdGVyIHRvIHByb21vdGUgcHJhY3RpY2Ugc3F1YWQgY2VudGVyIDxzdHJvbmc+Q29ybmVsaXVzIEVkaXNvbjwvc3Ryb25nPi4gTWNEZXJtb3R0IGh1cnQgaGlzIHNob3VsZGVyIG9uIERlYy4gMjMgYXQgR3JlZW4gQmF5LCBhbmQgYmFja3VwIHRpZ2h0IGVuZCA8c3Ryb25nPkRhdmlkIE1vcmdhbiA8L3N0cm9uZz5zdGVwcGVkIGluIGFzIGVtZXJnZW5jeSBsb25nIHNuYXBwZXIuPC9wPgo=
PGRpdiBjbGFzcz0icmVsYXRlZC1zdG9yaWVzLWxpbmtzLXdyYXBwZXIiPjxkaXYgY2xhc3M9InJlbGF0ZWQtc3Rvcmllcy1oZWFkIj48aDI+UmVsYXRlZCBDb250ZW50PC9oMj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJyZWxhdGVkLXN0b3J5LWxpbmtzIj48cD48YSBocmVmPSJodHRwczovL3d3dy5vaGlvLmNvbS9ha3Jvbi9zcG9ydHMvbmZsL25mbC1wcmV2aWV3LWNhcHN1bGVzLXdlZWstMTctNSI+TkZMIHByZXZpZXcgY2Fwc3VsZXM6IFdlZWsgMTc8L2E+PC9wPjxwPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vd3d3Lm9oaW8uY29tL2Frcm9uL3Nwb3J0cy9icm93bnMtdnMtc3RlZWxlcnMtaG93LXRoZXktbWF0Y2gtdXAtOCI+QnJvd25zIHZzLiBTdGVlbGVyczogSG93IFRoZXkgTWF0Y2ggVXA8L2E+PC9wPjxwPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vd3d3Lm9oaW8uY29tL2Frcm9uL3Nwb3J0cy9icm93bnMtdnMtc3RlZWxlcnMta2V5cy10by10aGUtZ2FtZS04Ij5Ccm93bnMgdnMuIFN0ZWVsZXJzOiBLZXlzIHRvIHRoZSBHYW1lPC9hPjwvcD48cD48YSBocmVmPSJodHRwczovL3d3dy5vaGlvLmNvbS9ha3Jvbi9zcG9ydHMvYnJvd25zLXNjaGVkdWxlLXJlc3VsdHMtNyI+QnJvd25zIFNjaGVkdWxlL1Jlc3VsdHM8L2E+PC9wPjxwPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vd3d3Lm9oaW8uY29tL2Frcm9uL3Nwb3J0cy9icm93bnMtdnMtc3RlZWxlcnMtaW5qdXJ5LXJlcG9ydC0xMiI+QnJvd25zIHZzLiBTdGVlbGVyczogSW5qdXJ5IHJlcG9ydDwvYT48L3A+PHA+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly93d3cub2hpby5jb20vYWtyb24vc3BvcnRzL2Jyb3ducy12cy1zdGVlbGVycy1zdG9yeWxpbmVzLTciPkJyb3ducyB2cy4gU3RlZWxlcnM6IFN0b3J5bGluZXM8L2E+PC9wPjxwPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vd3d3Lm9oaW8uY29tL2Frcm9uL3Nwb3J0cy9icm93bnMvZXhwZWN0aW5nLXRvLXJldHVybi1kZXNwaXRlLXJlcHVsc2l2ZS1yZWNvcmQtZW1iYXR0bGVkLWNvYWNoLWh1ZS1qYWNrc29uLWhvcGVzLXRvLXJhbGx5LWJyb3ducy1pbi1sYXN0LWRpdGNoLWVmZm9ydC10by1hdm9pZC0wLTE2Ij5FeHBlY3RpbmcgdG8gcmV0dXJuIGRlc3BpdGUgcmVwdWxzaXZlIHJlY29yZCwgZW1iYXR0bGVkIGNvYWNoIEh1ZSBKYWNrc29uIGhvcGVzIHRvIHJhbGx5IEJyb3ducyBpbiBsYXN0LWRpdGNoIGVmZm9ydCB0byBhdm9pZCAwLTE2PC9hPjwvcD48L2Rpdj48L2Rpdj4=