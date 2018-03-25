NFL notebook: New York Jets sign WR Terrelle Pryor for one-year deal

You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5Gb3JtZXIgV2FzaGluZ3RvbiB3aWRlIHJlY2VpdmVyIDxzdHJvbmc+VGVycmVsbGUgUHJ5b3IgPC9zdHJvbmc+c2lnbmVkIHdpdGggdGhlIE5ldyBZb3JrIEpldHMgYWZ0ZXIgb25lIGRpc2FwcG9pbnRpbmcgc2Vhc29uIHdpdGggdGhlIFJlZHNraW5zLjwvcD4KPHA+UHJ5b3IsIHdobyB0dXJucyAyOSBpbiBKdW5lLCBnaXZlcyB0aGUgSmV0cyBzb21lIGRlcHRoIGF0IHdpZGUgcmVjZWl2ZXIsIHdoZXJlIHRoZXkgYWxzbyBoYXZlIDxzdHJvbmc+SmVybWFpbmUgS2VhcnNlPC9zdHJvbmc+LCA8c3Ryb25nPlF1aW5jeSBFbnVud2E8L3N0cm9uZz4gYW5kIDxzdHJvbmc+Um9iYnkgQW5kZXJzb248L3N0cm9uZz4sIGFsb25nIHdpdGggc2Vjb25kLXllYXIgcHJvcyA8c3Ryb25nPkNoYWQgSGFuc2VuPC9zdHJvbmc+IGFuZCA8c3Ryb25nPkFyRGFyaXVzIFN0ZXdhcnQ8L3N0cm9uZz4uPC9wPgo8cD5QcnlvciBzaWduZWQgYSBvbmUteWVhciwgJDYgbWlsbGlvbiBkZWFsIHdpdGggV2FzaGluZ3RvbiBmb3IgbGFzdCBzZWFzb24uPC9wPgo8cD5IZSB3YXMgYmVpbmcgY291bnRlZCBvbiB0byByZXBsYWNlIHRoZSBkZXBhcnRlZCByZWNlaXZpbmcgZHVvIG9mIDxzdHJvbmc+UGllcnJlIEdhcmNvbiA8L3N0cm9uZz5hbmQ8c3Ryb25nPiBEZVNlYW4gSmFja3Nvbjwvc3Ryb25nPiwgYnV0IGluanVyZWQgYW4gYW5rbGUgaW4gV2VlayAyIGFuZCB0cmllZCB0byBwbGF5IHRocm91Z2ggaXQuIDwvcD4KPHA+SGUgZmluaXNoZWQgdGhlIHllYXIgb24gaW5qdXJlZCByZXNlcnZlIGFuZCBoYWQgYW5rbGUgc3VyZ2VyeS48L3A+CjxwPkhlIGVuZGVkIHRoZSBzZWFzb24gd2l0aCBqdXN0IDIwIGNhdGNoZXMgZm9yIDI0MCB5YXJkcyBhbmQgb25lIHRvdWNoZG93bi48L3A+CjxwPkhlIGhhZCBtb3JlIHRoYW4gdGhyZWUgY2F0Y2hlcyBpbiBhIGdhbWUganVzdCBvbmNlIGxhc3QgeWVhciAmIzgyMTI7IGluIHRoZSBzZWFzb24gb3BlbmVyICYjODIxMjsgYW5kIFdhc2hpbmd0b24gYWxsb3dlZCBQcnlvciB0byBsZWF2ZSBhcyBhIGZyZWUgYWdlbnQuIDwvcD4KPHA+VGhlIGZvcm1lciBPaGlvIFN0YXRlIHF1YXJ0ZXJiYWNrLXR1cm5lZC1yZWNlaXZlciBub3cgaGFzIGEgY2hhbmNlIHRvIHJldHVybiB0byBmb3JtIGFzIGEgcG90ZW50aWFsIGRlZXAgdGhyZWF0IGZvciB0aGUgSmV0cyBpbiBuZXcgY29vcmRpbmF0b3IgPHN0cm9uZz5KZXJlbXkgQmF0ZXMmIzgyMTc7PC9zdHJvbmc+IG9mZmVuc2UuPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkpldHMgcHVsbCBTdWggb2ZmZXI8L3A+CjxwPjwvc3Ryb25nPlRoZSBKZXRzIHB1bGxlZCB0aGVpciBvZmZlciB0byBwb3RlbnRpYWwgZGlmZmVyZW5jZSBtYWtlci9kaXZpc2l2ZSBmb3JjZSBmcmVlLWFnZW50IGRlZmVuc2l2ZSB0YWNrbGUgPHN0cm9uZz5OZGFtdWtvbmcgU3VoPC9zdHJvbmc+LCBwcm9tcHRpbmcgaW5xdWlyaW5nIG1pbmRzIHRvIHdvbmRlciBleGFjdGx5IHdoeSBHYW5nIEdyZWVuIGRpZCBhbiBhYm91dC1mYWNlLjwvcD4KPHA+Q0VPIGFuZCBDaGFpcm1hbiA8c3Ryb25nPkNocmlzdG9waGVyIEpvaG5zb248L3N0cm9uZz4gZHJvcHBlZCB0aGUgYm9tYnNoZWxsIFN1bmRheSBhdCB0aGUgYW5udWFsIE5GTCBtZWV0aW5ncy48L3A+CjxwPlRoZSBtb3ZlIHdhcyBwdXp6bGluZyBpbiB0aGUgd2FrZSBvZiBydW1ibGluZ3MgdGhhdCB0aGUgSmV0cyB3ZXJlIHRoZSBoaWdoZXN0IGJpZGRlciB0byBsYW5kIHRoZSBtZXJjdXJpYWwgdGhyZWUtdGltZSBBbGwtUHJvIGRlZmVuc2l2ZSB0YWNrbGUgY3V0IGJ5IHRoZSBEb2xwaGlucyB0d28gd2Vla3MgYWdvLjwvcD4KPHA+Sm9obnNvbiYjODIxNztzIGFkbWlzc2lvbiBjdXJpb3VzbHkgb21pdHRlZCBkZWZlbnNlJiM4MjE3O3MgPHN0cm9uZz5UZWQgQm93bGVzPC9zdHJvbmc+LCB3aG8gZXZpZGVudGx5IGhhZCB0b2xkIFN1aCBwcmVjaXNlbHkgaG93IGhlIHBsYW5uZWQgdG8gdXNlIGhpbSBpbiBoaXMgc2NoZW1lLiA8L3A+Cg==