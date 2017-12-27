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NFL notebook: Patriots in wait-and-see mode as they welcome James Harrison
Published: December 27, 2017 - 8:19 PM
Associated Press
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