NFL roundup: Steelers beat Texans 34-6 to clinch first-round bye in playoffs

You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5TdGVlbGVycyAzNCwgVGV4YW5zIDY8L3A+CjxwPkJlbiBSb2V0aGxpc2JlcmdlciB0aHJldyBmb3IgMjI2IHlhcmRzIGFuZCB0d28gdG91Y2hkb3ducywgYW5kIHRoZSB2aXNpdGluZyBQaXR0c2J1cmdoIFN0ZWVsZXJzIGNsaW5jaGVkIGEgZmlyc3Qtcm91bmQgcGxheW9mZiBieWUgd2l0aCBhIHdpbiBvdmVyIHRoZSBIb3VzdG9uIFRleGFucyBvbiBNb25kYXkuPC9wPgo8cD5Sb2V0aGxpc2JlcmdlciB0aHJldyBwYXNzZXMgdG8gc2l4IHBsYXllcnMgYXMgUGl0dHNidXJnaCAoMTItMykgcm9tcGVkIG92ZXIgdGhlIGxvd2x5IFRleGFucyAoNC0xMSkgZGVzcGl0ZSBtaXNzaW5nIE5GTCBsZWFkaW5nIHJlY2VpdmVyIEFudG9uaW8gQnJvd24sIHdobyBzYXQgb3V0IHdpdGggYSBjYWxmIGluanVyeS48L3A+CjxwPlRoZSBTdGVlbGVycyBsZWQgMjAtMCBhdCBoYWxmdGltZSBhZnRlciB0YWtpbmcgYWR2YW50YWdlIG9mIHR3byB0dXJub3ZlcnMgYnkgdGhlIFRleGFucy4gTGUmIzgyMTc7VmVvbiBCZWxsIGFkZGVkIGEgMTAteWFyZCBURCBydW4gbGF0ZSBpbiB0aGUgdGhpcmQgcXVhcnRlciBhbmQgcm9va2llIEp1SnUgU21pdGgtU2NodXN0ZXIgbWFkZSBpdCAzNC02IHdpdGggYW4gMTgteWFyZCB0b3VjaGRvd24gZ3JhYiBpbiB0aGUgZm91cnRoLjwvcD4KPHA+QmVsbCBmaW5pc2hlZCB3aXRoIDE0IGNhcnJpZXMgZm9yIDY5IHlhcmRzIGFuZCBTbWl0aC1TY2h1c3RlciBoYWQgc2l4IHJlY2VwdGlvbnMgZm9yIDc1IHlhcmRzLjwvcD4KPHA+VC5KLiBZYXRlcyB3YXMgNy1vZi0xNiBmb3IgODMgeWFyZHMgYW5kIGEgdG91Y2hkb3duIGZvciB0aGUgVGV4YW5zLCB3aG8gbG9zdCB0aGVpciBmaWZ0aCBzdHJhaWdodCBnYW1lIGFuZCBmb3IgdGhlIGVpZ2h0aCB0aW1lIGluIG5pbmUgZ2FtZXMuIFlhdGVzIG1hZGUgaGlzIHNlY29uZCBzdHJhaWdodCBzdGFydCBzaW5jZSBUb20gU2F2YWdlIHN1ZmZlcmVkIGEgY29uY3Vzc2lvbi4gWWF0ZXMgbGVmdCB0aGUgZ2FtZSBicmllZmx5IG9uIE1vbmRheSB0byBiZSBldmFsdWF0ZWQgZm9yIGEgY29uY3Vzc2lvbiwgYW5kIGhpcyByZXBsYWNlbWVudCwgVGF5bG9yIEhlaW5pY2tlLCBzdWZmZXJlZCBhIGNvbmN1c3Npb24gb24gaGlzIG9ubHkgZnVsbCBwb3NzZXNzaW9uLjwvcD4KPHA+Um9ldGhsaXNiZXJnZXIgd2FzIHJlcGxhY2VkIGJ5IGJhY2t1cCBMYW5kcnkgSm9uZXMgd2l0aCBhYm91dCBzaXggbWludXRlcyByZW1haW5pbmcgYW5kIHRoZSBnYW1lIHdlbGwgaW4gaGFuZC48L3A+CjxwPlRoZSBTdGVlbGVycyBodXJyaWVkIGFuZCBoYXJhc3NlZCBZYXRlcyBhbGwgZGF5IHdpdGggTWlrZSBIaWx0b24gbGVhZGluZyB0aGUgd2F5IHdpdGggdGhyZWUgc2Fja3MgYW5kIHRocmVlIHF1YXJ0ZXJiYWNrIGhpdHMsIENhbWVyb24gSGV5d2FyZCBhZGRpbmcgdHdvIGFuZCBmb3JjaW5nIGEgZnVtYmxlLjwvcD4KPHA+VGhlIFRleGFucyBjb3VsZG4mIzgyMTc7dCBkbyBtdWNoIHJpZ2h0IG9uIGEgZGF5IHRoZWlyIGhvbWUgc3RhZGl1bSB3YXMgb3ZlcnRha2VuIGJ5IHZvY2FsIFN0ZWVsZXJzIGZhbnMgd2F2aW5nIHRoZWlyIFRlcnJpYmxlIFRvd2Vscy4gT25lIG9mIHRoZSBmZXcgaGlnaGxpZ2h0cyBjYW1lIG9uIGFuIGFjcm9iYXRpYyAzLXlhcmQgdG91Y2hkb3duIHJlY2VwdGlvbiBieSBEZUFuZHJlIEhvcGtpbnMgaW4gdGhlIGZvdXJ0aCBxdWFydGVyLiBIb3BraW5zIGRlZmxlY3RlZCB0aGUgYmFsbCB3aXRoIGhpcyByaWdodCBoYW5kLCByZWVsZWQgaXQgaW4gd2l0aCBoaXMgbGVmdCBhbmQgZ290IGJvdGggZmVldCBkb3duIGJlZm9yZSBmYWxsaW5nIG91dCBvZiBib3VuZHMgZm9yIGhpcyBORkwtYmVzdCAxM3RoIHRvdWNoZG93biByZWNlcHRpb24uPC9wPgo8cD5UaGUgU3RlZWxlcnMgdG9vayBhIDEwLTAgbGVhZCB3aGVuIFJvZXRobGlzYmVyZ2VyIGNvbm5lY3RlZCB3aXRoIEp1c3RpbiBIdW50ZXIgb24gYSA1LXlhcmQgdG91Y2hkb3duIHBhc3MgaW4gdGhlIGZpcnN0IHF1YXJ0ZXIuPC9wPgo8cD5BbGZyZWQgQmx1ZSBoYWQgYSA0OC15YXJkIHJ1biBvbiB0aGUgZmlyc3QgcGxheSBvZiB0aGUgc2Vjb25kIHF1YXJ0ZXIgdG8gZ2V0IHRoZSBUZXhhbnMgdG8gdGhlIFBpdHRzYnVyZ2ggMTgteWFyZCBsaW5lLiBUaGUgVGV4YW5zIGdvdCB0byB0aGUgMSBvbiBzZWNvbmQgZG93biBsYXRlciBpbiB0aGF0IGRyaXZlLCBidXQgY291bGRuJiM4MjE3O3QgZG8gYW55dGhpbmcgb24gdGhlIG5leHQgdHdvIHBsYXlzIGJlZm9yZSBZYXRlcyB3YXMgaW50ZXJjZXB0ZWQgaW4gdGhlIGVuZCB6b25lLjwvcD4KPHA+UGl0dHNidXJnaCBhZGRlZCBhIHRvdWNoZG93biBvbiBhIDEteWFyZCBydW4gYnkgUm9vc2V2ZWx0IE5peCBvbiB0aGUgZW5zdWluZyBwb3NzZXNzaW9uLiBIZXl3YXJkIHNhY2tlZCBZYXRlcyB0aHJlZSBwbGF5cyBsYXRlciBhbmQgY2F1c2VkIGEgZnVtYmxlIHJlY292ZXJlZCBieSBCdWQgRHVwcmVlIHRvIGdpdmUgdGhlIFN0ZWVsZXJzIHRoZSBiYWxsIHJpZ2h0IGJhY2suPC9wPgo8cD5QaXR0c2J1cmdoIGFkZGVkIGEgMzYteWFyZCBmaWVsZCBnb2FsIG9uIHRoZSBuZXh0IGRyaXZlIHRvIHB1c2ggdGhlIGxlYWQgdG8gMjAtMC48L3A+CjxwPllhdGVzIHdhcyBzYWNrZWQgYWdhaW4gb24gSG91c3RvbiYjODIxNztzIG5leHQgcG9zc2Vzc2lvbiBhbmQgaW5qdXJlZCBvbiB0aGUgcGxheS4gSGUgbGVmdCB0aGUgZ2FtZSB0byBiZSBldmFsdWF0ZWQgZm9yIGEgY29uY3Vzc2lvbiwgZm9yY2luZyB0aGUgVGV4YW5zIHRvIHBsYXkgSGVpbmlja2UuPC9wPgo8cD5IZWluaWNrZSBmaW5pc2hlZCB0aGF0IHBvc3Nlc3Npb24gYW5kIHJlbWFpbmVkIGluIHRoZSBnYW1lIGZvciB0aGUgZmlyc3QgZHJpdmUgb2YgdGhlIHRoaXJkIHF1YXJ0ZXIgd2hpbGUgWWF0ZXMgd2FzIGJlaW5nIGV2YWx1YXRlZC4gQnV0IEhlaW5pY2tlIHRvb2sgYSBoYXJkIGhpdCBvbiBhIHNhY2sgb24gdGhlIGxhc3QgcGxheSBvZiB0aGF0IGRyaXZlIGFuZCBoYWQgdG8gYmUgZXZhbHVhdGVkIGZvciBhIGNvbmN1c3Npb24sIHRvby48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+RmFtaWx5IHRpbWU8L3A+CjxwPjwvc3Ryb25nPkouSi4gV2F0dCBkaWRuJiM4MjE3O3QgZ2V0IHRvIHBsYXkgb24gTW9uZGF5IGFzIGhlIHJlY292ZXJzIGZyb20gYSBicm9rZW4gbGVnLCBidXQgc3BlbnQgc29tZSB0aW1lIHByZWdhbWUgd2l0aCBoaXMgYnJvdGhlciwgUGl0dHNidXJnaCByb29raWUgbGluZWJhY2tlciBULkouIFdhdHQuIEhvdXN0b24mIzgyMTc7cyBkZWZlbnNpdmUgZW5kIHRocmV3IHRoZSBiYWxsIGFyb3VuZCB3aXRoIFQuSi4gYW5kIHRoZSBicm90aGVycyBhbHNvIHBvc2VkIGZvciBzb21lIHBpY3R1cmVzIHdpdGggdGhlaXIgcGFyZW50cyBiZWZvcmUgdGhlIGdhbWUuPC9wPgo=