Browns expected to strike three-year deal with defensive end Chris Smith

You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5UaGUgQnJvd25zIGFyZSBleHBlY3RlZCB0byByZWFjaCBhbiBhZ3JlZW1lbnQgb24gYSB0aHJlZS15ZWFyIGNvbnRyYWN0IHdpdGggdmV0ZXJhbiBkZWZlbnNpdmUgZW5kIENocmlzIFNtaXRoLCBhIHBlcnNvbiBmYW1pbGlhciB3aXRoIHRoZSBzaXR1YXRpb24gY29uZmlybWVkIFR1ZXNkYXkuPC9wPgo8cD5ORkwgTmV0d29yayBmaXJzdCByZXBvcnRlZCB0aGUgaW1wZW5kaW5nIG1vdmUsIGFkZGluZyBpdCYjODIxNztzIHdvcnRoICQxNCBtaWxsaW9uLiBUaGUgY29udHJhY3QgY2Fubm90IGJlIHNpZ25lZCB1bnRpbCBmcmVlIGFnZW5jeSBvZmZpY2lhbGx5IG9wZW5zIGF0IDQgcC5tLiBXZWRuZXNkYXkuPC9wPgo8cD5TbWl0aCwgMjYsIHBsYXllZCBhbGwgMTYgZ2FtZXMgbGFzdCBzZWFzb24gYXMgYSBiYWNrdXAgZm9yIHRoZSBDaW5jaW5uYXRpIEJlbmdhbHMgYW5kIGNvbXBpbGVkIDI2IHRhY2tsZXMsIGluY2x1ZGluZyB0aHJlZSBzYWNrcywgcGx1cyBhIGZvcmNlZCBmdW1ibGUuIEhlIHBsYXllZCBhIGNhcmVlci1oaWdoIDQwMSBzbmFwcyAoMzUgcGVyY2VudCBvZiB0aGUgQmVuZ2FscyYjODIxNzsgZGVmZW5zaXZlIHBsYXlzKSwgYWNjb3JkaW5nIHRvIDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9wcm8tZm9vdGJhbGwtcmVmZXJlbmNlLmNvbSIgY2xhc3M9ImF1dG9oeXBlcmxpbmsiIHJlbD0ibm9mb2xsb3ciPnByby1mb290YmFsbC1yZWZlcmVuY2UuY29tPC9hPi48L3A+CjxwPlNtaXRoLCA2LWZvb3QtMSBhbmQgMjY2IHBvdW5kcywgc3BlbnQgdGhlIGZpcnN0IHRocmVlIHNlYXNvbnMgb2YgaGlzIGNhcmVlciB3aXRoIHRoZSBKYWNrc29udmlsbGUgSmFndWFycywgd2hvIGRyYWZ0ZWQgaGltIGluIHRoZSBmaWZ0aCByb3VuZCAoTm8uIDE1OSBvdmVyYWxsKSBvdXQgb2YgQXJrYW5zYXMgaW4gMjAxNC4gSGUgYXBwZWFyZWQgaW4gMTkgZ2FtZXMgd2l0aCB0aGUgSmFndWFycyBhbmQgdGFsbGllZCAyMCB0YWNrbGVzLCBpbmNsdWRpbmcgNC41IHNhY2tzLCB0byBnbyBhbG9uZyB3aXRoIGEgZm9yY2VkIGZ1bWJsZS48L3A+CjxwPkluIENsZXZlbGFuZCwgU21pdGggZmlndXJlcyB0byBiZSBhIGJhY2t1cCB0byBkZWZlbnNpdmUgZW5kcyBNeWxlcyBHYXJyZXR0LCB0aGUgZmlyc3Qgb3ZlcmFsbCBwaWNrIGxhc3QgeWVhciwgYW5kIEVtbWFudWVsIE9nYmFoLCB0aGUgMzJuZCBvdmVyYWxsIHNlbGVjdGlvbiBpbiAyMDE2LjwvcD4K