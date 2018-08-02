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Hall of Fame Game: Ravens hold on to clip Bears 17-16
Published: August 2, 2018 - 11:20 PM | Updated: August 3, 2018 - 12:01 AM
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By Josh Weir

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