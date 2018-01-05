Raiders to announce Jon Gruden hiring next Tuesday

You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5BTEFNRURBLCBDQUxJRi46IFRoZSBPYWtsYW5kIFJhaWRlcnMgYXJlIHNldCB0byBicmluZyBKb24gR3J1ZGVuIGJhY2sgZm9yIGEgc2Vjb25kIHN0aW50IGFzIGNvYWNoLjwvcD4KPHA+QSBwZXJzb24gd2l0aCBrbm93bGVkZ2Ugb2YgdGhlIHRlYW0mIzgyMTc7cyBwbGFucyBzYWlkIHRoZSBSYWlkZXJzIGFyZSBwbGFubmluZyBhIG5ld3MgY29uZmVyZW5jZSBUdWVzZGF5IHRvIGFubm91bmNlIHRoYXQgR3J1ZGVuIGlzIGxlYXZpbmcgdGhlIGJyb2FkY2FzdCBib290aCB0byBjb21lIGJhY2sgdG8gY29hY2hpbmcuIFRoZSBwZXJzb24gc3Bva2Ugb24gY29uZGl0aW9uIG9mIGFub255bWl0eSBiZWNhdXNlIHRoZSB0ZWFtIGhhcyBtYWRlIG5vIGZvcm1hbCBhbm5vdW5jZW1lbnQuPC9wPgo8cD5UaGUgUmFpZGVycyBmaXJlZCBKYWNrIERlbCBSaW8gZm9sbG93aW5nIGEgZGlzYXBwb2ludGluZyBzaXgtd2luIHNlYXNvbiBhbmQgdGFsayBpbW1lZGlhdGVseSB0dXJuZWQgdG8gR3J1ZGVuLiBHcnVkZW4gc3BlbnQgZm91ciB5ZWFycyBhcyBjb2FjaCBmb3IgdGhlIFJhaWRlcnMgYmVmb3JlIGJlaW5nIGRlYWx0IHRvIFRhbXBhIEJheSwgd2hlcmUgaGUgYmVhdCBPYWtsYW5kIGluIHRoZSBTdXBlciBCb3dsIGZvbGxvd2luZyBoaXMgZmlyc3Qgc2Vhc29uIGluIDIwMDIuIEdydWRlbiBoYXMgYmVlbiBvdXQgb2YgY29hY2hpbmcgZm9yIG5pbmUgeWVhcnMuPC9wPgo8cD5UaGUgbmV3cyBjb25mZXJlbmNlIHdhcyBmaXJzdCByZXBvcnRlZCBieSB0aGUgUmFpZGVycyBTbmFrZSBQaXQgd2Vic2l0ZS48L3A+Cg==