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Obituary: Longtime youth football coach, Charles Eaton also remembered as a renaissance man
Published: July 13, 2018 - 12:22 PM
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By George M. Thomas

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