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Ohio State basketball: No. 14 OSU closes strong to end No. 3 Purdue’s streak
Published: February 7, 2018 - 11:23 PM
By Michael Marot
Associated Press
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