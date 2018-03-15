Home / Sports / College Basketball / Ohio State men’s basketball: Buckeyes outlast South Dakota State 81-73 in West Region
Published: March 15, 2018 - 8:59 PM
-
1/3
-
2/3
-
3/3
By John Marshall
Associated Press
You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5CT0lTRSwgSWRhaG86IE9oaW8gU3RhdGUgaXMgbm90IGEgMy1wb2ludCBzaG9vdGluZyB0ZWFtLiBUaGUgQnVja2V5ZXMgZG9uJiM4MjE3O3QgdGFrZSBhIGxvdCwgZG9uJiM4MjE3O3QgbWFrZSBhIGxvdC48L3A+CjxwPkJhY2sgaW4gdGhlIE5DQUEgVG91cm5hbWVudCBmb3IgdGhlIGZpcnN0IHRpbWUgaW4gdGhyZWUgeWVhcnMsIHRoZSBCdWNrZXllcyB3ZW50IGFsbC1pbiBvbiB0aGUgMywgY2FzdGluZyBpdCB1cCA0MCB0aW1lcy4gVGhlIGxhc3QgY291cGxlIHRoZXkgdHJpZWQsIGJvdGggYnkgS2FtIFdpbGxpYW1zLCBoZWxwZWQgcHVzaCBPaGlvIFN0YXRlIGludG8gdGhlIHJvdW5kIG9mIDMyLjwvcD4KPHA+V2lsbGlhbXMgbWFkZSBhIHRpZWJyZWFraW5nIGZvdXItcG9pbnQgcGxheSB3aXRoIDE6MzYgbGVmdCwgdGhlbiBhZGRlZCB0aHJlZSBmcmVlIHRocm93cyBhZnRlciBiZWluZyBmb3VsZWQgb24gYW5vdGhlciAzIGF0dGVtcHQsIGxpZnRpbmcgT2hpbyBTdGF0ZSB0byBhbiA4MS03MyB2aWN0b3J5IG92ZXIgU291dGggRGFrb3RhIFN0YXRlIGluIHRoZSBXZXN0IFJlZ2lvbiBvbiBUaHVyc2RheS48L3A+CjxwPiYjODIyMDtBcyBzb29uIGFzIEkgbGV0IGl0IGdvIEkgZmVsdCBsaWtlIGl0IHdhcyBnb2luZyB0byBnbyBpbiBhbmQgaXQganVzdCB3ZW50IGluLCYjODIyMTsgc2FpZCBXaWxsaWFtcywgd2hvIGhhZCAyMiBwb2ludHMuICYjODIyMDtJdCBqdXN0IGZlbHQgZ3JlYXQgYW5kIGV2ZXJ5dGhpbmcganVzdCBraW5kIG9mIGdvdCByb2xsaW5nIGZyb20gdGhlcmUuJiM4MjIxOzwvcD4KPHA+RmlmdGgtc2VlZGVkIE9oaW8gU3RhdGUgKDI1LTgpIHRyYWRlZCAzLXBvaW50IGF0dGVtcHRzIHdpdGggU291dGggRGFrb3RhIFN0YXRlICYjODIxMjsgNzEgY29tYmluZWQgaW4gYWxsICYjODIxMjsgYmVmb3JlIHJlZWxpbmcgb2ZmIDE2IGNvbnNlY3V0aXZlIHBvaW50cyB0byBidWlsZCBhIDEzLXBvaW50IHNlY29uZC1oYWxmIGxlYWQuPC9wPgo8cD5UaGUgc2NyYXBweSBKYWNrcmFiYml0cyBmb3VnaHQgYmFjayB3aXRoIGEgbGF0ZSBydW4sIHNjb3JpbmcgMTAgY29uc2VjdXRpdmUgcG9pbnRzIHRvIHRpZSBpdCBhdCA3MC1hbGwuPC9wPgo8cD5XaWxsaWFtcyBhbnN3ZXJlZCAmIzgyMTI7IGJ5IGJlaW5nIGZvdWxlZCBvbiBhIHBhaXIgb2YgMy1wb2ludGVycy4gSGUgZmluaXNoZWQgb2ZmIHRoZSBmb3VyLXBvaW50IHBsYXkgZm9yIGEgNzQtNzAgbGVhZCBhbmQgbWFkZSBhbGwgdGhyZWUgZnJlZSB0aHJvd3Mgb24gdGhlIHNlY29uZCwgbWFraW5nIGl0IDc3LTcwIHdpdGggNjQgc2Vjb25kcyBsZWZ0LjwvcD4KPHA+T2hpbyBTdGF0ZSwgd2hpY2ggd2FzIHRpZWQgZm9yIDI4N3RoIG5hdGlvbmFsbHkgd2l0aCA2MTIgMy1wb2ludCBhdHRlbXB0cywgd2VudCAxMi1mb3ItNDAgZnJvbSB0aGUgYXJjLjwvcD4KPHA+JiM4MjIwO0l0JiM4MjE3O3Mgbm90IHJlYWxseSB3aG8gd2UgYXJlLCYjODIyMTsgT2hpbyBTdGF0ZSBjb2FjaCBDaHJpcyBIb2x0bWFubiBzYWlkLiAmIzgyMjA7SXQgd2FzbiYjODIxNzt0IHRoZSBnYW1lIHBsYW4uIEl0JiM4MjE3O3MgcmVhbGx5IGRpZmZpY3VsdCBiZWNhdXNlIHRoZXkmIzgyMTc7cmUgbGl0ZXJhbGx5IGdpdmluZyB5b3UgdGVlLXVwIDNzLiYjODIyMTs8L3A+CjxwPktlaXRhIEJhdGVzLURpb3AgaGFkIDI0IHBvaW50cyBhbmQgMTIgcmVib3VuZHMgZm9yIHRoZSBCdWNrZXllcywgd2hvIHdpbGwgZmFjZSBHb256YWdhIGluIHRoZSByb3VuZCBvZiAzMiBvbiBTYXR1cmRheS4gVGhlIFphZ3Mgc3RlYW1yb2xsZWQgT2hpbyBTdGF0ZSA4Ni01OSBhdCB0aGUgUEs4MCBJbnZpdGF0aW9uYWwgaW4gTm92ZW1iZXIuPC9wPgo8cD4mIzgyMjA7VGhlIHdob2xlIHRlYW0gaXMgZXhjaXRlZCBmb3IgdGhpcyBvbmUsJiM4MjIxOyBCYXRlcy1EaW9wIHNhaWQuICYjODIyMDtXZSYjODIxNzt2ZSBiZWVuIHdhbnRpbmcgdGhpcyBtYXRjaHVwIGV2ZXIgc2luY2UgdGhlIGJyYWNrZXQgY2FtZSBvdXQuJiM4MjIxOzwvcD4KPHA+Tm8uIDEyIFNvdXRoIERha290YSBTdGF0ZSAoMjgtNykgaGl0IDEzLW9mLTMxIGZyb20gMy1wb2ludCByYW5nZSBhbmQgTWlrZSBEYXVtIHNjb3JlZCAyNyBwb2ludHMuIFRoZSBKYWNrcmFiYml0cyBoYWQgdGhlaXIgZmlyc3QgTkNBQSBUb3VybmFtZW50IHdpbiB3aXRoaW4gZ3Jhc3AsIG9ubHkgdG8gd2F0Y2ggaXQgc2xpcCB0aHJvdWdoIHRoZWlyIGZpbmdlcnMgYnkgZm91bGluZyBXaWxsaWFtcyBvbiB0aGUgbGF0ZSAzLXBvaW50IGF0dGVtcHRzLjwvcD4KPHA+JiM4MjIwO1RoZXkmIzgyMTc7cmUgdmVyeSB3ZWxsLXNjaG9vbGVkIGFuZCBkaXNjaXBsaW5lZCwgYW5kIHRob3NlIGd1eXMgc3RlcHBlZCB1cCBhbmQgbWFkZSBiaWcgcGxheXMgdGhyb3VnaG91dCB0aGUgc2Vjb25kIGhhbGYsJiM4MjIxOyBTb3V0aCBEYWtvdGEgU3RhdGUgY29hY2ggVC5KLiBPdHplbGJlcmdlciBzYWlkLiAmIzgyMjA7QnV0IG5vbmUgc3RhbmQgb3V0IG1vcmUgaW4gbXkgbWluZCB0aGFuIHRoZSBvbmVzIEthbSBtYWRlIHRoYXQgc2VwYXJhdGVkIHRoZW0gdG8gZ2V0IHRoZSB2aWN0b3J5LiYjODIyMTs8L3A+CjxwPk9oaW8gU3RhdGUgd2FzIG9uZSBvZiBjb2xsZWdlIGJhc2tldGJhbGwmIzgyMTc7cyBiaWdnZXN0IHN1cnByaXNlcyBpbiBIb2x0bWFubiYjODIxNztzIGZpcnN0IHNlYXNvbi4gSGUgZGlkbiYjODIxNzt0IHRha2Ugb3ZlciB0aGUgcHJvZ3JhbSB1bnRpbCBKdW5lIGFuZCB0aGUgQnVja2V5ZXMgd2VyZSBwaWNrZWQgdG8gZmluaXNoIDExdGggaW4gdGhlIGluIEJpZyBUZW4uPC9wPgo8cD5ZZXQgYmVoaW5kIEJhdGVzLURpb3AsIHRoZSBCaWcgVGVuIHBsYXllciBvZiB0aGUgeWVhciwgT2hpbyBTdGF0ZSBmaW5pc2hlZCBzZWNvbmQgaW4gdGhlIGNvbmZlcmVuY2UgYmVoaW5kIE1pY2hpZ2FuIFN0YXRlIHRvIGVhcm4gaXRzIGZpcnN0IE5DQUEgVG91cm5hbWVudCBiZXJ0aCBzaW5jZSAyMDE1LjwvcD4KPHA+VGhlIEJ1Y2tleWVzIHdlcmUgZmF2b3JpdGVzIGluIHRoZSBOQ0FBIG9wZW5lciwgYnV0IGFsc28gYSBwb3B1bGFyIHBpY2sgdG8gYmUgdXBzZXQgaW4gdGhlIE5vLiAxMi1vdmVyLTUgc2VlZCBtb2xkLjwvcD4KPHA+VGhlIEphY2tyYWJiaXRzIGhlYWRlZCBpbnRvIHRoZSBOQ0FBIFRvdXJuYW1lbnQgb24gYW4gMTEtZ2FtZSB3aW5uaW5nIHN0cmVhayBhbmQgaGFkIERhdW0sIHRoZSB0d28tdGltZSBTdW1taXQgTGVhZ3VlIE1WUC48L3A+CjxwPlRoZSBEYXVtaW5hdG9yIHdhcyBvbiBoaXMgZ2FtZSBhZ2FpbnN0IHRoZSBCdWNrZXllcywgc2NvcmluZyAxNyBwb2ludHMgaW4gdGhlIGZpcnN0IGhhbGYuIFNvIHdhcyBCYXRlcy1EaW9wLCB3aG8gaGFkIDE3IHBvaW50cyBieSBoYWxmdGltZSBvZiBhIDQzLWFsbCBnYW1lLjwvcD4KPHA+QWZ0ZXIgdGhlIHJ1bi10cmFkaW5nIHNlY29uZCBoYWxmLCB0aGUgQnVja2V5ZXMgbWFkZSB0aGUgcGxheXMgZG93biB0aGUgc3RyZXRjaCwgbGVhdmluZyB0aGUgSmFja3JhYmJpdHMgMC01IGFsbC10aW1lIGluIHRoZSBOQ0FBIFRvdXJuYW1lbnQuPC9wPgo8cD4mIzgyMjA7SXQmIzgyMTc7cyBhbHdheXMgZ29pbmcgdG8gaHVydCB0aGF0IHdlIGNvdWxkIG5ldmVyIGdldCBhIFcgaW4gdGhpcyBlbnZpcm9ubWVudCwmIzgyMjE7IHNhaWQgU291dGggRGFrb3RhIFN0YXRlJiM4MjE3O3MgUmVlZCBUZWxsaW5naHVpc2VuLCB3aG8gaGFkIDEwIHBvaW50cyBhbmQgc2V2ZW4gcmVib3VuZHMuPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkJpZyBwaWN0dXJlPC9wPgo8cD48L3N0cm9uZz5PaGlvIFN0YXRlIHN1cnZpdmVkIHRoZSB1cHNldCB0byBnZXQgYSBzaG90IGF0IGFub3RoZXIgdXBzZXQgc3Vydml2b3IsIEdvbnphZ2EuPC9wPgo8cD5Tb3V0aCBEYWtvdGEgU3RhdGUgaGFkIGl0c2VsZiBpbiBwb3NpdGlvbiBmb3IgdGhlIHVwc2V0LCBidXQgd3JlY2tlZCBpdHMgY2hhbmNlcyB3aXRoIHRoZSB0d28gbGF0ZSBmb3VscyBvbiAzcy48L3A+Cg==
View Comments
Ohio.com is happy to provide a forum for comments on stories. We encourage a lively exchange of ideas and thoughts regarding topics in the news. We discourage comments that are personal attacks, abusive, or hateful. Such comments may be flagged for removal.
Comment(s)